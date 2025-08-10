  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour de Pologne Jan Christen termine au pied du podium final

ATS

10.8.2025 - 16:44

Jan Christen a manqué de peu le podium final du Tour de Pologne.

Jan Christen a terminé 4e du Tour de Pologne.
Jan Christen a terminé 4e du Tour de Pologne.
IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA

10.08.2025, 16:44

10.08.2025, 17:30

L'Argovien a conservé la 4e place du général au terme de l'ultime étape, un contre-la-montre de 12,5 km disputé à Wieliczka. C'est Brandon McNulty qui s'est adjugé cette épreuve du World Tour.

Christen a signé le 12e temps de ce chrono dominical, à 25'' de Brandon McNulty qui a survolé les débats dimanche. Le 2e de la récente Clasica San Sebastian termine ce Tour de Pologne avec 39 secondes de retard sur l'Américain et 2'' sur l'Italien Matteo Sobrero, 3e du classement général final.

Meilleur Suisse dans ce contre-la-montre, Stefan Küng n'a donc pas signé d'exploit dans son exercice préféré. Le Thurgovien a concédé 20'' à McNulty pour prendre la 10e place de cette 7e et dernière étape. Le Jurassien Yannis Voisard, 20e de ce clm, a quant à lui terminé 11e de ce Tour de Pologne.

Tour de Pologne. Jan Christen à 22’’ du leader avant le chrono final

Tour de PologneJan Christen à 22’’ du leader avant le chrono final

Les plus lus

Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?
Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Dans la fournaise bernoise, Sion ne se laisse pas intimider
Kate Middleton reléguée au second plan dans le cœur des Anglais
Le Valais perd une figure politique : Bernard Bornet est décédé
Face à l’ultimatum américain, le douloureux dilemme de l’Inde