Berne accueille les championnats du monde d'escalade sportive à partir du 1er août. La plupart des compétitions se dérouleront dans la patinoire où le CP Berne dispute ses matches à domicile. Seules les épreuves qualificatives en bloc auront lieu dans la halle de curling adjacente.

Sascha Lehmann est considéré comme le plus grand espoir de médaille pour la Suisse. Keystone

Au total, 631 athlètes de 56 nations sont attendus à Berne. Les candidats aux médailles sont nombreux, mais certains noms se détachent. Ainsi, la championne olympique Janja Garnbret, la dominatrice de ces dernières années, est attendue dans la ville fédérale après une longue pause pour cause de blessure.

Chez les hommes, le Tchèque Adam Ondra, qui s'est surtout fait connaître par ses performances en escalade de rocher, est l'une des stars à suivre. La performance du prodige japonais Sorato Anraku, âgé de 16 ans seulement, est également très attendue.

Pas moins de 15 athlètes féminines et 18 athlètes masculins sont annoncés partants pour la Suisse. Mais les espoirs de podium semblent restreints. Sascha Lehmann, victorieux en Coupe du monde à Innsbruck il y a quelques semaines, est considéré comme le plus grand espoir. Petra Klingler, la championne du monde de bloc de 2016, sera également au départ à Berne.

Pour la 3e fois en Suisse

C'est la troisième fois que la Suisse accueille des Mondiaux d'escalade sportive, après 1995 à Genève et 2001 à Winterthour. Seule la France a organisé plus souvent des joutes qui existent depuis 1991 et qui, à l'exception de 2009 (à Xining, Chine) et de 2019 (à Hachioji, Japon), ont toujours eu lieu en Europe.

ATS