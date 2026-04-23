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Prix de la relève 2026 Les jeunes talents helvétiques Mathis et Bernet sacrés

ATS

23.4.2026 - 23:05

Les prix de la relève 2026 de l'Aide sportive suisse, remis à Zurich, ont été décernés à la skieuse Jasmin Mathis et au joueur de tennis Henry Bernet.

Henry Bernet avec le trophée junior de l'Open d'Australie (archives).
Henry Bernet avec le trophée junior de l'Open d'Australie (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.04.2026, 23:05

Originaire de Nidwald et âgée de 22 ans, Mathis a remporté l'année dernière la médaille d'or en Super-G et la médaille d'argent en descente aux Mondiaux juniors. Elle a fait ses débuts en Coupe du monde cet hiver. Bernet, Bâlois de 19 ans, s'est illustré à l'Open d'Australie 2025 en remportant le titre chez les juniors.

Surprise en ski alpin. Un nouveau champion de Suisse inattendu en descente

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Dans la catégorie équipe, le prix a été décerné aux rameurs Constantin Feuerstein, Gabriel Hars, Matteo Müller et Moritz Petry, qui ont remporté le bronze en quatre de couple aux Mondiaux juniors M19.

Coupe Davis. L'espoir bâlois Henry Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

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