Les prix de la relève 2026 de l'Aide sportive suisse, remis à Zurich, ont été décernés à la skieuse Jasmin Mathis et au joueur de tennis Henry Bernet.

Henry Bernet avec le trophée junior de l'Open d'Australie (archives). KEYSTONE

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Originaire de Nidwald et âgée de 22 ans, Mathis a remporté l'année dernière la médaille d'or en Super-G et la médaille d'argent en descente aux Mondiaux juniors. Elle a fait ses débuts en Coupe du monde cet hiver. Bernet, Bâlois de 19 ans, s'est illustré à l'Open d'Australie 2025 en remportant le titre chez les juniors.

Dans la catégorie équipe, le prix a été décerné aux rameurs Constantin Feuerstein, Gabriel Hars, Matteo Müller et Moritz Petry, qui ont remporté le bronze en quatre de couple aux Mondiaux juniors M19.