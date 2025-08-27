Jason Joseph retrouve sa forme après une année 2024 difficile. Toujours aussi critique avec lui-même, le hurdleur bâlois se sent prêt à faire un coup jeudi lors du Weltklasse à Zurich.

Jason Joseph est toujours aussi critique avec lui-même. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Sascha Fey ATS

Son temps de 13''27 en finale des championnats de Suisse dimanche à Frauenfeld ne l'a pas satisfait. Il espérait mieux après avoir réalisé 13''16 en demi-finale. «Ce chrono est solide, mais je râle à haut niveau cette saison», a-t-il malgré tout déclaré par la suite.

En effet, l'année dernière, Jason Joseph n'avait pas couru sous les 13''25. Cette saison, il a déjà égalé deux fois son record de Suisse (13''07) et sa pire performance est un chrono de 13''28, si l'on omet sa performance à Monaco (17''32) où il a trébuché à la quatrième haie. En 2025, Joseph court vite et à un niveau constant.

Le retour chez son ancienne entraîneuse Claudine Müller fin 2022, après deux années passées auprès du coach américain Rana Reider, a porté ses fruits. Certes, le Bâlois est devenu plus rapide et plus fort en Floride et il a vu comment les meilleurs athlètes s'entraînent, mais il n'a pas vraiment pu améliorer sa technique.

Des blessures en 2024

En 2024, Joseph n'avait pas pu atteindre sa vitesse de croisière en raison de diverses blessures. Dès sa première compétition en mai, sa cuisse lui a donné du fil à retordre, raison pour laquelle il n'a pu reprendre la compétition que quatre semaines plus tard aux championnats d'Europe. Il y a remporté le bronze avec un chrono moyen de 13''43 avant de connaître des soucis au niveau du tendon d'Achille.

«J'ai pris des analgésiques toute la saison, qui n'ont ensuite plus rien apporté. Je n'ai jamais pu construire quoi que ce soit. En fait, il s'agissait toujours de lutter contre les dégâts», raconte le Bâlois. Après la dernière saison en salle, il a toutefois senti que son pied guérissait et a à nouveau pu s'entraîner à fond.

«Mon corps est en forme», lance désormais le champion d'Europe en salle 2023 du 60 m haies. «Je me sens vraiment bien. Tout ce dont j'ai besoin est là. Maintenant, il ne s'agit plus que d'assembler tous les éléments pour que je sois vraiment rapide.»

Par «vraiment rapide», Joseph entend un chrono inférieur à 13 secondes. Cette marque magique du 110 m haies, il s'en croit capable de l'atteindre depuis longtemps. Et il aimerait bien y parvenir pour la première fois lors de la finale de la Ligue de diamant à Zurich.

Face à Cordell Tinch

Les prévisions météorologiques sont mauvaises pour jeudi, mais l'Américain Cordell Tinch a bien montré à Athletissima qu'il était possible de réaliser des gros chronos sous une pluie battante en s'imposant à Lausanne en 12''98.

Tinch sera l'homme à battre à Zurich. A 25 ans, le hurdleur étasunien détient la meilleure performance mondiale de l'année (12''87) et a remporté quatre courses sur le circuit mondial. Mais Joseph a déjà prouvé être capable de le battre. Le 6 juin à Rome, le Bâlois s'était imposé devant l'Américain pour trois millièmes de seconde.