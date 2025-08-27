  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Weltklasse Jason Joseph, éternel insatisfait : «Je râle à haut niveau...»

par Sascha Fey

27.8.2025 - 13:43

Jason Joseph retrouve sa forme après une année 2024 difficile. Toujours aussi critique avec lui-même, le hurdleur bâlois se sent prêt à faire un coup jeudi lors du Weltklasse à Zurich.

Jason Joseph est toujours aussi critique avec lui-même.
Jason Joseph est toujours aussi critique avec lui-même.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Sascha Fey

27.08.2025, 13:43

27.08.2025, 13:54

Son temps de 13''27 en finale des championnats de Suisse dimanche à Frauenfeld ne l'a pas satisfait. Il espérait mieux après avoir réalisé 13''16 en demi-finale. «Ce chrono est solide, mais je râle à haut niveau cette saison», a-t-il malgré tout déclaré par la suite.

En effet, l'année dernière, Jason Joseph n'avait pas couru sous les 13''25. Cette saison, il a déjà égalé deux fois son record de Suisse (13''07) et sa pire performance est un chrono de 13''28, si l'on omet sa performance à Monaco (17''32) où il a trébuché à la quatrième haie. En 2025, Joseph court vite et à un niveau constant.

Meeting de Lucerne. Jason Joseph égalise son record suisse du 110 m haies

Meeting de LucerneJason Joseph égalise son record suisse du 110 m haies

Le retour chez son ancienne entraîneuse Claudine Müller fin 2022, après deux années passées auprès du coach américain Rana Reider, a porté ses fruits. Certes, le Bâlois est devenu plus rapide et plus fort en Floride et il a vu comment les meilleurs athlètes s'entraînent, mais il n'a pas vraiment pu améliorer sa technique.

Des blessures en 2024

En 2024, Joseph n'avait pas pu atteindre sa vitesse de croisière en raison de diverses blessures. Dès sa première compétition en mai, sa cuisse lui a donné du fil à retordre, raison pour laquelle il n'a pu reprendre la compétition que quatre semaines plus tard aux championnats d'Europe. Il y a remporté le bronze avec un chrono moyen de 13''43 avant de connaître des soucis au niveau du tendon d'Achille.

«J'ai pris des analgésiques toute la saison, qui n'ont ensuite plus rien apporté. Je n'ai jamais pu construire quoi que ce soit. En fait, il s'agissait toujours de lutter contre les dégâts», raconte le Bâlois. Après la dernière saison en salle, il a toutefois senti que son pied guérissait et a à nouveau pu s'entraîner à fond.

Weltklasse. Audrey Werro et les Suisses rêvent d'exploit au Letzigrund

WeltklasseAudrey Werro et les Suisses rêvent d'exploit au Letzigrund

«Mon corps est en forme», lance désormais le champion d'Europe en salle 2023 du 60 m haies. «Je me sens vraiment bien. Tout ce dont j'ai besoin est là. Maintenant, il ne s'agit plus que d'assembler tous les éléments pour que je sois vraiment rapide.»

Par «vraiment rapide», Joseph entend un chrono inférieur à 13 secondes. Cette marque magique du 110 m haies, il s'en croit capable de l'atteindre depuis longtemps. Et il aimerait bien y parvenir pour la première fois lors de la finale de la Ligue de diamant à Zurich.

Face à Cordell Tinch

Les prévisions météorologiques sont mauvaises pour jeudi, mais l'Américain Cordell Tinch a bien montré à Athletissima qu'il était possible de réaliser des gros chronos sous une pluie battante en s'imposant à Lausanne en 12''98.

Tinch sera l'homme à battre à Zurich. A 25 ans, le hurdleur étasunien détient la meilleure performance mondiale de l'année (12''87) et a remporté quatre courses sur le circuit mondial. Mais Joseph a déjà prouvé être capable de le battre. Le 6 juin à Rome, le Bâlois s'était imposé devant l'Américain pour trois millièmes de seconde.

Diamond League. Une victoire au photo finish : Joseph crée la surprise !

Diamond LeagueUne victoire au photo finish : Joseph crée la surprise !

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Macron valide un vote à haut risque et tente d'éviter le chaos
Des lapins sauvages avec d’étranges excroissances sur la tête
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Immobilier et prévoyance: 7 erreurs qui coûtent cher à la retraite