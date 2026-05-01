«J’avais vraiment la rage, c'est l’une de mes plus belles victoires»

Déjà victorieux lors du prologue inaugural mardi à Villars-sur-Glâne, Dorian Godon a récidivé en reportant au sprint la 3e étape du Tour de Romandie vendredi à Orbe. «C’est l’une de mes plus belles victoires d'un point de vue collectif», a déclaré en conférence de presse le puncheur français de l’équipe Ineos, qui décroche le 4e succès de sa carrière sur la boucle romande.

Doran Godon était un homme heureux vendredi à Orbe. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Orbe Nicolas Larchevêque

Dorian Godon, hier, vous avez fini l’étape avec un goût amer, en terminant 2e derrière Tadej Pogacar. Aujourd’hui, c’est une toute autre histoire avec cette victoire. Qu’est-ce qui a changé en 24 heures ?

«J'ai encore plus mal aux jambes que hier... (rires). Plus sérieusement, hier il y avait une bosse vraiment dure à trois ou quatre bornes de l'arrivée et je n’ai pas pris les bonnes décisions. Il y avait en plus le vent de face. Pogacar était juste plus frais et plus fort que moi, tout simplement. Aujourd’hui, j'ai pu vraiment gérer ma montée (au Col du Mollendruz) entre guillemets. C’est encore plus beau parce que j'étais revanchard, comme je n’aime pas trop faire deuxième. J’étais vraiment désolé pour l'équipe, mais aujourd'hui, tout le monde m'a motivé. Il n'y avait pas forcément de plan. Si je «pétais» dans l’ascension, je «pétais». Mais on a vu que je n’étais pas loin du peloton et mes coéquipiers m'ont ramené dans la descente. Ils ont ensuite roulé direct pour aller chercher les trois échappés devant. C’est encore plus beau quand c'est une victoire collective, quand tout le monde s'est mis à 300 % pour moi. Je ne pouvais pas me rater, c’était une belle journée.»

Tadej Pogacar nous a dit que vous aviez su mieux garder votre sang-froid dans le sprint final. Êtes-vous d’accord avec cette analyse ?

«Oui, j’ai été plus patient. C'est vrai qu'au départ, je n’y croyais pas trop tant que ça. Au final, j'ai sorti une belle montée (au Mollendruz), je suis vraiment content. Je me suis vraiment accroché et c'était dur. J’ai pu bien récupérer contrairement à hier, où le sprint était direct après la bosse. Le sang froid... c’est facile à dire, mais quand tu es plus frais, ça aide quand même.»

Vous avez deux victoires chacun jusqu’ici dans cette édition. Y a-t-il un forme de rivalité qui s’installe avec Tadej Pogacar ?

«Non, il n’y a pas de rivalité. Cela me tire juste vers le haut parce que j'étais quand même pas très content hier. J’aime bien gagner, et quand tu commences à gagner, tu essayes d’en vouloir toujours plus. C'est un peu bizarre la mentalité humaine. Mais au final, c'était encore plus beau aujourd'hui et je suis vraiment super content d'avoir ramené cette victoire pour l'équipe, pour mes coéquipiers.»

Quand vous avez été lâché par le peloton dans la montée du col du Mollendruz, est-ce que vous vous êtes dit que c’était fini pour la victoire d’étape ?

«Non, je n’ai pas eu le temps de douter. J'étais à bloc et je me suis juste concentré sur sur mes efforts. J’ai un peu lâché dans la montée parce que c'était vraiment raide et l’équipe Bora a mis un bon coup de vis. Mais je suis resté confiant. Quand je suis revenu sur le peloton, je me suis fait un peu oublier. J’étais un peu derrière dans la descente pour récupérer et, au final, c'était chaud dans le sprint, mais je suis vraiment content d’avoir pu concrétiser tout ça. Ce n’était pas une option de perdre aujourd'hui.»

C’est votre 4e victoire sur le Tour de Romandie, ça commence à compter...

«Exactement, c'est top ! Je suis vraiment content, ça marche pas mal en Suisse. Et toujours par deux (ndlr : après ces deux victoires lors de l’édition 2024).»

Ça fait également cinq «bouquets» au total depuis le début de saison. Quel bilan tirez-vous de ces premiers mois ?

«Tout le monde dit cinq bouquets, mais pour moi il y en a six en comptant le chrono par équipe (sur Paris-Nice). J’ai mis beaucoup d'implication tout l'hiver à travailler seul sur un vélo de chrono, ce n’est pas marrant tout le temps. Cette victoire au chrono par équipe était aussi belle, j'ai vraiment adoré aussi cet esprit d’équipe. Le vélo, ce n’est pas qu’un sport individuel. De se faire mal avec les autres, c'est quelque chose que j'aime. Aujourd’hui, mes coéquipiers se sont vraiment fait mal pour moi. L’équipe me donne tout sa confiance, plus que je peux l'imaginer et ça marche. Tout le monde croit plus en moi que moi je crois en moi-même.»

Est-ce que vous sentez une différence entre votre équipe actuelle, Ineos, que vous avez rejoint cette année, et l’ancienne, à savoir Decathlon-AG2R La Mondiale ?

«Ce n’est pas la même mentalité. Par exemple, pour aujourd’hui, il y avait aucun stress : si je passais pas la bosse, on allait relever l'équipe. Je n’y croyais pas trop, mais j'ai quand même fait la montée à bloc et respecté les consignes. Quand tu vois que l'équipe pousse pour toi, tu as envie d'aller encore plus loin. Même au niveau du staff, c'est complètement différent et pas comparable. Tout le monde nous pousse vers le haut, j'ai besoin de ça aussi. Je suis un coureur qui a besoin de la confiance des autres. Je suis vraiment très heureux, je ne pouvais espérer mieux jusqu’ici. Six victoires au mois d'avril, je n'aurais jamais pensé cela. Aujourd'hui, j’avais vraiment la rage après l'arrivée, c'est franchement l’une de mes plus belles victoires d'un point de vue collectif. Voir les visages de mes coéquipiers après l'arrivée, ça me rend autant heureux que de gagner. Je fais du vélo pour ça, pour ces moments collectifs.»

Tadej Pogacar (4e) : «Dorian mérite sa victoire» «C’est une très bonne journée. L’équipe a bien contrôlé l'étape, on a fait en sorte que ça nous soit favorable. Puis, dans la dernière côte (ndlr : au Mollendruz), la formation Bora a mis les gaz et a bien failli s'échapper, mais grâce à l'aide des équipes Lidl et d'Ineos, le peloton s'est regroupé. Ça a été une très bonne journée pour moi et pour mon équipe avant d'aborder un week-end super difficile (ndlr : l’étape-reine samedi entre Broc et Charmey, avant l’arrivée finale dimanche à Leysin).»

«Dorian a pris sa revanche (ndlr : Pogacar l’a battu la veille au sprint à Vucherens), c’est une belle victoire pour lui. Il a su revenir après le col et être patient dans le sprint final. Il a été le plus fort et mérite sa victoire.» Montre plus

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