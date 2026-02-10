  1. Clients Privés
Stupeur en NBA «Je déteste que ça ait dégénéré à ce point» - Bagarre générale entre Hornets et Pistons !

ATS

10.2.2026 - 08:44

Une bagarre générale a éclaté lors du succès des Pistons à Charlotte (110-104) lundi en NBA. Quatre joueurs ont été expulsés dans cet affrontement houleux.

Keystone-SDA

10.02.2026, 08:44

10.02.2026, 08:55

Cade Cunningham a marqué 33 points pour Detroit, leader de la Conférence Est, qui a mis fin à la série de neuf victoires consécutives des Hornets. Ce duel a dégénéré en chaos au milieu du troisième quart-temps lorsque Moussa Diabaté, le pivot français de Charlotte, a commis une faute sur Jalen Duren, le pivot de Detroit.

Diabaté et Duren se sont affrontés front contre front, et l'Américain de 22 ans a repoussé son adversaire d'un coup de la main au visage. Cela a déclenché une bagarre générale qui a donné lieu à des échauffourées et des coups de poing un peu partout sur le terrain.

Joueurs expulsés

Après plusieurs minutes d'interruption, les arbitres ont expulsé Duren et son coéquipier Isaiah Stewart, ainsi que deux joueurs de Charlotte, Diabaté et l'ailier Miles Bridges. Stewart avait quitté le banc en courant pour se joindre à la bagarre, tentant de frapper Bridges, qui a donné un coup de poing à Duren alors que les esprits s'échauffaient.

Un autre incident s'est produit au quatrième quart-temps lorsque l'entraîneur principal des Hornets, Charles Lee, a été expulsé, ulcéré par une faute sifflée contre son équipe. Lee a dû être maîtrisé par des membres du staff technique de Charlotte avant d'être escorté hors du terrain.

L'entraîneur de Detroit J.B. Bickerstaff a clairement rejeté la responsabilité de cet incident sur les joueurs de Charlotte, affirmant que Duren s'était simplement défendu. «Je déteste que ça ait dégénéré à ce point. Mais si quelqu'un vous frappe, vous avez le devoir de vous protéger, et c'est ce qui s'est passé ce soir», a-t-il assuré.

