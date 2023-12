Tiger Woods s'est senti «rouillé» mais aussi «solide» après une journée moyenne pour son retour sur les greens, jeudi aux Bahamas.

Tiger Woods a renoué avec la compétition jeudi aux Bahamas. ats

La légende du golf retrouve la compétition après une opération d'une cheville en avril.

L'Américain a rendu une carte de 75, soit 3 au-dessus du par, pour la première journée du Hero World Challenge, tournoi sur invitation de 20 joueurs qu'il organise. «Je me suis senti rouillé. Je n'avais pas de grandes sensations et les conditions étaient assez difficiles», a-t-il commenté.

«Dès le milieu de mon passage j'ai manqué d'engagement, et j'ai traîné ça jusqu'aux derniers trous. J'ai été hésitant sur plusieurs coups, pour savoir comment les jouer, à quelle hauteur, avec quelle trajectoire, selon le vent, des choses qui se font plus facilement d'habitude selon le ressenti», a-t-il souligné.

«Je n'ai juste pas été dans la même attitude mentalement que d'habitude, a-t-il ajouté. Physiquement je savais que ça irait. Mais mentalement j'étais rouillé et j'ai fait de nombreuses erreurs que je ne fais pas normalement.»

«Des douleurs»

Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, le golfeur aux 15 titres majeurs est d'abord resté éloigné des greens pendant plus d'un an et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'était retiré au troisième tour du Masters d'Augusta, avant de subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

Sa performance du jour, moyenne, le place en 18e position sur 20, loin des coleaders américains Brian Harman et Tony Finau (67). A bientôt 48 ans (le 30 décembre), Woods a fini la journée avec «des douleurs», «la jambe, le dos, le cou, juste pour avoir tapé la balle. La vitesse d'un tournoi est différente de l'entraînement.»

ATS