Les Norvégiens Sturla Laegreid et Karoline Knotten ont remporté dimanche le relais mixte simple (non-olympique) à Otepää comptant pour la Coupe du monde de biathlon, alors que le duo français Émilien Jacquelin et Camille Bened a été disqualifié.

Jacquelin utilise une balle de pioche de trop, la France disqualifiée ! La victoire est revenue à la paire norvégienne Knotten-Laegreid sur le relais mixte simple à Otepää #ChaletClub pic.twitter.com/k4QQaipEKP — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 15, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Les Norvégiens Sturla Laegreid et Karoline Knotten ont remporté dimanche le relais mixte simple (non-olympique) à Otepää comptant pour la Coupe du monde de biathlon, alors que le duo français Émilien Jacquelin et Camille Bened a été disqualifié.

Dans des conditions très difficiles sur le pas de tir en raison d'un vent fort qui souffle dans la station estonienne, les Norvégiens ont tiré leur épingle du jeu avec seulement huit pioches sur les huit passages au tir.

Sturla Laegreid et Karoline Knotten ont devancé les Suédois Sebastian Samuelsson et Hanna Oeberg de plus d'une minute et demie, et les Finlandais Tero Seppala et Suvi Minkkinen, 3es.

Le relais français a été disqualifié car lors de son second passage, Émilien Jacquelin a tiré une balle de pioche de plus que les trois autorisées sur son tir debout. Le duo a été arrêté avant la fin de la course, après le tir couché sans faute du second passage de Camille Bened.

«Je mets une balle, deux balles, trois balles, et dans le feu de l'action, j'en mets une quatrième. Je suis sincèrement désolé pour Camille et pour l'équipe. C'est une belle erreur», a reconnu Jacquelin au micro de la chaîne L'Équipe.