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Drôle d'erreur en biathlon «Je mets une, deux, trois balles, et dans le feu de l'action, une 4e»

Clara Francey

15.3.2026

Les Norvégiens Sturla Laegreid et Karoline Knotten ont remporté dimanche le relais mixte simple (non-olympique) à Otepää comptant pour la Coupe du monde de biathlon, alors que le duo français Émilien Jacquelin et Camille Bened a été disqualifié.

Agence France-Presse

15.03.2026, 14:42

15.03.2026, 14:44

Les Norvégiens Sturla Laegreid et Karoline Knotten ont remporté dimanche le relais mixte simple (non-olympique) à Otepää comptant pour la Coupe du monde de biathlon, alors que le duo français Émilien Jacquelin et Camille Bened a été disqualifié.

Dans des conditions très difficiles sur le pas de tir en raison d'un vent fort qui souffle dans la station estonienne, les Norvégiens ont tiré leur épingle du jeu avec seulement huit pioches sur les huit passages au tir.

Sturla Laegreid et Karoline Knotten ont devancé les Suédois Sebastian Samuelsson et Hanna Oeberg de plus d'une minute et demie, et les Finlandais Tero Seppala et Suvi Minkkinen, 3es.

Le relais français a été disqualifié car lors de son second passage, Émilien Jacquelin a tiré une balle de pioche de plus que les trois autorisées sur son tir debout. Le duo a été arrêté avant la fin de la course, après le tir couché sans faute du second passage de Camille Bened.

«Je mets une balle, deux balles, trois balles, et dans le feu de l'action, j'en mets une quatrième. Je suis sincèrement désolé pour Camille et pour l'équipe. C'est une belle erreur», a reconnu Jacquelin au micro de la chaîne L'Équipe.

La Suisse 10e

  • Lea Meier et Niklas Hartweg ont terminé au 10e rang du relais mixte simple à Otepää en Estonie. Le duo suisse a eu de gros problèmes au tir dans des conditions très difficiles et a dû effectuer cinq tours de pénalité et 19 pioches. La victoire est revenue aux Norvégiens Sturla Laegreid et Karoline Knotten avec plus d'1’30 d’avance sur les Suédois Hanna Öberg et Sebastian Samuelsson.
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