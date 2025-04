L'ancien international français Sébastien Chabal n'a «aucun souvenir» des matches qu'il a disputés dans sa carrière, probablement en raison des commotions qu'il a subies, a déclaré le joueur de rugby dans un entretien.

Sébastien Chabal raconte sa perte de mémoire au micro de Legend : « il y a le pâté qui a touché la boîte » pic.twitter.com/aqPG6raJJk — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 9, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je n'ai aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué», a déclaré Chabal (47 ans, 62 sélections avec le XV de France) dans un entretien publié mercredi sur la chaine Youtube «Legend». «Je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues», ajoute l'ancien deuxième ou troisième ligne, passé notamment par Bourgoin, le Racing 92 ou le club anglais de Sale.

Chabal, qui ne prononce pas le mot de commotion durant l'entretien, n'a pas consulté de neurologue. «Pour quoi faire, la mémoire ne reviendra pas», déclare le joueur, qui explique ne plus avoir non plus de souvenirs de la naissance de sa fille. «Il y a pas mal d'actions qui sont faites par d'anciens joueurs, des collectifs, parce qu'on a pris un peu des ‘pets au casque’», reconnaît encore Chabal, un des joueurs français les plus médiatiques dans les années 2000.

De nombreux autres cas

Au Royaume-Uni, des centaines d'anciens rugbymen, dont le Gallois Alix Popham ou le talonneur anglais Steve Thompson, vainqueur du Mondial 2003, sont ainsi engagés dans une procédure judiciaire collective contre World Rugby et les fédérations anglaise et galloise. Popham et Thompson ont tous deux révélé avoir souffrir de démence précoce, causée par les commotions subies durant leur carrière.

Comme d'autres sports de contact -le football américain, le football, le hockey sur glace, les sports de combat...-, le rugby fait face à une recrudescence des commotions cérébrales, c'est à dire un traumatisme du cerveau après un choc violent, qu'il soit directement à la tête ou sur le reste du corps.

Plusieurs études ont pointé le lien entre ces choc à répétition et l'apparition de maladies neurodégénératives, pouvant causer une démence précoce, des pertes de mémoire, et à terme une perte totale de l'autonomie.

En juin 2024, le deuxième ligne Bernard Le Roux, né en Afrique du Sud mais qui a porté le maillot du XV de France à 47 reprises, avait annoncé sa retraite à 35 ans, après 18 mois éloignés des terrains en raison de commotions.