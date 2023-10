«Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre, mais...»

Sonnés par l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, après la défaite au Stade de France face à l'Afrique du Sud (28-29), le capitaine des Bleus Antoine Dupont et Jonathan Danty n'ont pas hésité à pointer du doigt l'arbitrage.

Jonathan Danty (centre de l'équipe de France) :

«Il y a de la déception, de la frustration. C'est le sport de haut niveau. On savait qu'il y avait des chances qu'on perde ce match, c'est arrivé. C'est dur (...) L'arbitrage a été un peu délicat. Il y a des décisions particulières, avec des images coupées. Avant ça, par exemple (il montre un cocard sous son oeil, NDLR). J'ai vécu la même action qu'à Marseille (où, le 12 novembre dernier, il était sorti à 13e minute du test-match remporté par les Bleus 30-26 face aux Springboks, victime d'une fracture du plancher orbital, NDLR) sauf que là, c'est la droite. Les zones de rucks ne sont pas très propres, on a vraiment eu du mal à libérer le ballon et avoir des soutiens efficaces.»

Antoine Dupont (capitaine de la France) :

«Et vous, vous en avez pensé quoi, de l'arbitrage ? C'est bien d'avoir un avis extérieur... Il y a beaucoup de déception, de frustration mais il nous tarde de revoir les images: je pense qu'on va avoir encore plus de frustrations. Il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler et qui ne l'ont pas été. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là mais, dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir une pénalité: quand on a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit un ruck... Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre parce qu'il a perdu le match mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Ça n'enlève rien à la prestation des Sud-Africains, qui ont fait preuve d'expérience, qui nous ont dominés dans le combat. Ils ont fait un grand match.»