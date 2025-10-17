L'occasion est rare, alors joueurs et public ont bien l'intention d'en profiter. Le circuit mondial (DP World Tour) et ses stars, l'Irlandais Rory McIlroy en tête, font étape ce week-end en Inde sur un parcours rare et chargé d'histoire.

Niché au milieu de la capitale New Delhi et de ses 30 millions d'habitants, le Golf club de Delhi (GDC) déploie ses fairways au milieu d'un décor de tombes et de monuments de l'ère moghole (1526-1857) aux pierres lessivées par le temps.

Au XXIe siècle, l'accès y est strictement réservé aux membres de ce club réservé à une riche élite. «Je l'ai dit quand j'étais sur le 17e trou. Il est difficile de croire que tous ces bâtiments, ces monuments, sont si vieux», a confié l'Irlandais Shane Lowry, «mais c'est chouette».

«C'est vraiment très particulier», a renchéri l'Anglais Tommy Fleetwood, qui n'avait pas foulé le gazon de New Delhi ni croisé les singes, les mangoustes ou les paons qui y ont leurs habitudes depuis 2016. «C'est un des parcours les plus sympas».

Vestiges

Le tournoi international qui s'y déroule jusqu'à dimanche n'est que le quatrième que ce golf accueille depuis 2008. «Un moment historique pour le golf indien», s'est réjoui le patron du golf professionnel en Inde, Kapil Dev.

Il a été dessiné dans les années 1930, sous l'Empire britannique, notamment avec l'aide d'éléphants qui ont joué les bulldozers au milieu de la forêt et des tombes des XVe ou XVIIe siècles.

«Ici reposent les ruines de dynasties, les vestiges de puissants empires qui témoignent d'un âge glorieux», se pâme le club sur son site internet. Son président Raj Khoslam loué «la beauté magnifique du décor» et son caractère «unique».

«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours», s'est réjoui auprès de l'AFP le Suédois Simon Forsstrom en admirant la tombe de pierre rouge qui borde le 14e trou. «C'est une drôle d'expérience que de se tenir debout à côté de ce monument».

Malgré tous ces atours, le DGC n'est pas le golf le plus vieux d'Inde. Ce titre appartient à celui de Calcutta, fondé en 1829 et considéré comme le plus ancien au monde hors de Grande-Bretagne.