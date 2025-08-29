A partir du 1er septembre, la Fédération internationale d'athlétisme imposera des tests génétiques à ses athlètes souhaitant concourir dans les catégories femmes. A quinze jours des Mondiaux de Tokyo, la mesure suscite les critiques de certains scientifiques et athlètes, et se heurte à des barrières éthiques et légales.

L'athlète non-binaire Nikki Hiltz se soumettra au test mais «n'aime pas le précédent que cela crée». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce test est «juridiquement discutable, éthiquement délicat et scientifiquement réducteur», a déploré l'Allemande Malaika Mihambo, championne olympique (2021) du saut en longueur, résumant en quelques mots la position de nombreuses athlètes du circuit contraintes de se plier au nouveau règlement pour courir aux championnats du monde (13-21 septembre).

Dans sa volonté répétée de «protéger le sport féminin», World Athletics (WA) a adopté en juillet un nouveau règlement imposant un test génétique aux concurrentes souhaitant s'aligner dans la catégorie femmes des compétitions, comptant pour le classement mondial.

Athlètes pas convaincues

Ce test, «à passer une seule fois dans la vie», détecte le gène SRY, un gène du chromosome Y responsable du développement de nombreuses caractéristiques masculines. L'athlète est autorisée à concourir dans la catégorie féminine si le test est négatif.

«Je n'aime pas le précédent que ça crée», a regretté l'athlète non-binaire Nikki Hiltz, spécialiste du 1500 m de nationalité américaine qualifié pour les Mondiaux de Tokyo, appelant à plutôt se concentrer sur les problèmes d'«entraîneurs violents» et de «dopage».

«Je ne suis pas convaincue par la justification donnée de protéger le sport féminin, je n'ai pas l'impression que ça ait été une priorité ces dernières années», a ajouté la Belge Nafi Thiam, triple championne olympique de l'heptathlon.

Coe se réjouit

Malgré les critiques, le président de World Athletics Sebastian Coe s'est réjoui jeudi lors d'un point presse que «plus de 90% des athlètes concernées pour Tokyo aient été testées».

Ces tests, «non intrusifs» selon lui, contribuent à «protéger les catégories féminines», l'idée étant depuis plusieurs années d'exclure les athlètes qui pourraient peut-être avoir un avantage biologique, même si aucun consensus scientifique n'existe sur le sujet.

WA avait déjà exclu en 2023 de la catégorie féminine les athlètes transgenres ayant effectué leur transition après la puberté et avait durci son règlement concernant les athlètes hyperandrogènes, sommées de maintenir via un traitement hormonal leur taux de testostérone à un niveau estimé acceptable par la fédération.

Critiques scientifiques

Si World Athletics assure que le nouveau test «permet de déterminer de façon fiable le sexe biologique», la communauté scientifique souligne les limites du dépistage chromosomique, abandonné aux Jeux olympiques après 1996 mais de retour dans le sport mondial, en athlétisme mais aussi en natation ou en boxe.

«La science ne corrobore pas cette affirmation trop simpliste», a affirmé dans le journal The Conversation le scientifique australien Andrew Sinclair, qui a découvert le gêne SRY en 1990.

«La détermination du sexe biologique est beaucoup plus complexe et les caractéristiques chromosomiques, gonadiques, hormonales et sexuelles secondaires jouent toutes un rôle», insiste-t-il en rappelant l'existence de personnes «biologiquement femmes tout en portant les chromosomes XY».

«Problèmes éthiques»

Outre la question de sa pertinence scientifique, le nouveau règlement représente un casse-tête logistique pour les fédérations nationales.

Au Canada, les tests ont été effectués lors des championnats nationaux mais, en raison d'une erreur dans le protocole, ils ne répondaient pas aux exigences de World Athletics.

Autre situation cocasse: la Fédération française d'athlétisme avait prévu de réaliser les tests aux championnats de France mais s'est heurtée au «refus catégorique» des ministères de la Santé et des Sports. La raison? «De tels tests sont interdits depuis la loi bioéthique de 1994», explique la FFA.

«De nombreuses athlètes ont été testées hors du pays et celles qui n'ont pas pu l'être le seront au Japon», a affirmé Coe, alors que la FFA a assuré à l'AFP jeudi qu'aucune athlète n'avait pu faire le test et qu'elles le feraient à leur arrivée au Japon.

Si Coe a remercié les athlètes et les fédérations pour leur «soutien» et leur «coopération», certaines ont exprimé des réserves.

Un document transmis par la Fédération australienne à ses athlètes illustre bien le malaise. Notant des «problèmes éthiques significatifs» liés à ces tests, elle rappelle aux athlètes qu'ils peuvent «refuser de s'y plier sans craindre des poursuites en Australie» et insiste sur les conséquences «difficiles à gérer sur le plan émotionnel» d'un test positif inattendu.