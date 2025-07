«Je ne devrais pas être plus suivie qu’un Loïc Meillard, c’est ridicule»

Morgane Herculano. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, la Genevoise de 25 ans fait partie de l’élite mondiale de l’un des sports les plus spectaculaires au monde : le high diving, ou plongeon de haut vol. Alors qu’elle représentera cette semaine la Suisse aux Mondiaux de natation, plongez dans l’univers fascinant de cette athlète aux multiples facettes.

En 2023, alors multiple championne de Suisse, Morgane Herculano abandonnait le plongeon olympique, qu’elle pratiquait depuis ses onze ans, pour prendre de la hauteur et tenter l’aventure du plongeon de haut vol, ou high diving. Deux ans après ce grand saut, la Genevoise de 25 ans s’apprête à disputer à Singapour ses troisièmes Championnats du monde dans cette discipline spectaculaire, mais paradoxalement encore peu médiatisée. Rencontre avec une athlète à la tête bien faite.

Morgane Herculano, le plongeon de haut vol n’est pas une discipline très répandue en Suisse, comment avez-vous découvert ce sport et qu’est-ce qui vous a poussée à vous y lancer ?

«Le plongeon de haut vol n’est pas très répandu, mais c’est une discipline qui existe depuis un certain temps. Le premier événement Red Bull a d'ailleurs eu lieu en Suisse, en 1997. Cependant, jusqu'en 2023, il n'y avait jamais eu de femme dans cette discipline, ce que j’ai découvert en 2022 à travers un reportage sur l'histoire du cliff diving en Suisse. Je me suis alors demandé pourquoi et j’ai finalement décidé de m’y essayer pour voir jusqu’où je pouvais aller. Et ça a plutôt bien fonctionné. C’était aussi une manière de me renouveler, car je commençais à être un peu fatiguée du plongeon traditionnel, tout en restant dans ce sport.»

Il faut être un peu fou pour sauter dans le vide presque tous les jours, non ?

«(rires) C’est vrai que parfois je me dis qu’il faut être un peu fou, mais d’un autre côté je ne me considère pas du tout comme telle. Je suis plutôt rationnelle et pragmatique. C'est un sport dans lequel il est important de connaître ses limites. Alors oui, il faut aimer les sensations fortes, être un petit peu casse-cou, mais la réalité des entraînements quotidiens n’a rien à voir avec ces sensations. C’est très répétitif, monotone, ce sont des entraînements de gymnastique avec des centaines de répétitions. Ce n’est donc pas l’adrénaline qui prime tous les jours, mais bien l’amour pour la discipline.»

Les entraînements ne se font donc pas uniquement dans l’eau ?

«Non, en effet. La moitié se fait dans l’eau, en piscine traditionnelle, mais l’autre moitié c'est de la gymnastique, de la musculation, du renforcement et de la physiothérapie. Comme dans tous les sports extrêmes, il est essentiel de préparer son corps aux chocs, aux impacts et aux risques.»

Vous parlez de préparation physique, mais le mental doit également jouer un rôle clé dans ce sport.

«Oui, pour performer, il faut se sentir prêt et avoir confiance en soi. Le mental est hyper important car, dans un sport extrême, l’erreur n’est pas permise. Si on panique, les conséquences peuvent être très graves. À ces hauteurs (ndlr : 27 mètres pour les hommes et 20 mètres pour les femmes), avec ces impacts-là, ça peut être vraiment endommageant pour la santé.»

Pourquoi l’entrée dans l’eau se fait-elle différemment en high diving (pieds vs bras en plongeon traditionnel) ?

«C'est simplement pour des raisons de sécurité. Il est interdit de rentrer par la tête au-delà de 10 mètres car l’impact devient trop violent. C’est pourquoi on utilise les pieds. Je pense que si je faisais un plongeon par la tête à 20 mètres, je me déboiterais les épaules. Ce serait un plongeon et ensuite… hôpital.»

Comment décririez-vous l'impact lorsque vous entrez dans l’eau ?

«On le compare souvent à un mini accident de voiture. Lorsqu’on touche l’eau, on est à environ 80 km/h, c’est vraiment très intense. On est littéralement englouti par l’eau. Même si l’on arrive parfaitement droit, il y a un risque de blessure, et on ressent l’impact plusieurs jours après. Par exemple, j’étais en camp d’entraînement dernièrement et j’ai fait cinq plongeons à 20 mètres et là j’ai des courbatures comme pas possible.»

Vous êtes devenue en 2024 la première Suissesse à participer aux Red Bull Cliff Diving World Series, qu’est-ce que ça représente pour vous ?

«Pour participer aux Red Bull Cliff Diving World Series, il faut être dans le top 12 mondial, donc cette qualification c’était un peu le début d’une nouvelle carrière pour moi après 15 ans de plongeon traditionnel. Et c’était surtout l’occasion de m’amuser et de découvrir quelque chose de différent. À mon premier événement, il y avait 35’000 spectateurs. C’est impressionnant quand on est sur la plateforme, on a l’impression d’être Taylor Swift (rires).»

Vous êtes sportive professionnelle et également diplômée de Harvard. Comment réussit-on à exceller à la fois dans le sport et les études ? Quel est le secret pour briller dans deux domaines si différents ?

«Ça se fait étape par étape. Ce n’est pas que je me suis levée un jour en me disant que j’allais faire du cliff diving et Harvard. Je pense qu’il faut de l’ambition, un peu de culot et surtout ne pas avoir peur de travailler dur. Et puis parfois, sur un malentendu, ça marche (rires). Je n’étais pas une prodige en plongeon. J’ai eu une chouette carrière, mais je n’ai jamais été celle qui brillait à toutes les compétitions. Idem à l’école : j’avais de la facilité, mais je n’ai jamais été la meilleure de la classe. Mais j’ai su identifier mes points forts et les exploiter et surtout je n’ai jamais cessé de travailler. On n’a rien sans rien.»

Vous êtes également très active sur les réseaux sociaux, où vous cumulez notamment plus de 150’000 abonnés sur Instagram. Est-ce que vous le faites par plaisir ou par nécessité pour la visibilité dans un sport encore assez confidentiel ?

«Même si j’y prends du plaisir, je considère vraiment cela comme du travail. C’est un moyen de monétiser mon sport, d’obtenir des partenariats, de gérer mon image… De nos jours, quand on est athlète, on est obligé d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, surtout quand on fait un sport de niche comme le plongeon. En Suisse, j’ai l'impression que peu de gens en ont conscience, contrairement aux États-Unis. Je ne devrais pas avoir plus d’abonnés qu’un Loïc Meillard (ndlr : il en a 120’000), c’est ridicule, alors que c’est une ‹superstar›. Mais moi, sans les réseaux, je n’ai pas sa visibilité.»

«J’ai un agent ici aux États-Unis qui m’aide avec les partenariats rémunérés, qui gère la négociation de contrat. Mais pour ce qui est de la gestion des réseaux, c’est moi qui m’en occupe entièrement : je filme, j’édite et je publie mes contenus moi-même.»

En parlant de cela, une vidéo de la plongeuse canadienne Molly Carlson a récemment fait le tour des réseaux sociaux. On la voit faire une chute impressionnante après avoir glissé de la plateforme d’envol. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé une frayeur de ce genre ?

«Oui, ça m’est déjà arrivé de glisser ou de mal calculer mon approche sur des plateformes plus basses, mais jamais en high diving. J’étais présente sur la plateforme au moment où Molly a glissé, car je devais m’élancer juste après elle. Je l’ai vue disparaître et pour moi aussi ça a été un moment assez horrible car je ne savais pas qu’elle s’était rattrapée et qu’elle était arrivée par les pieds. Je pensais qu’elle s’était gravement blessée, qu’elle était probablement inconsciente, en train de se noyer. Et au final, elle a eu de super réflexes et elle s’en est très, très bien sortie. Ça montre que ça peut arriver à tout le monde et que les erreurs sont possibles. Pour l’instant, je touche du bois, je n’ai pas encore fait de chute aussi grave, mais on n’est jamais à l’abri dans un sport aussi dangereux. A Boston, un de mes coéquipiers s’était blessé et on avait dû le sortir en civière de l’eau. C’est toujours très dur de voir un ami se blesser ainsi.»

Cette fin de semaine, vous représenterez la Suisse à Singapour aux Championnats du monde de natation. Quel est votre objectif ?

«En 2024, j’ai terminé 11e, donc j’aimerais améliorer ce résultat. Je souhaite aussi présenter mes nouveaux plongeons, car j’ai beaucoup travaillé sur la technique pendant la pause. L’objectif est de proposer quelque chose de stable, de joli, et surtout de montrer que je fais vraiment partie de l'élite et que je suis là pour rester. Bien sûr, l’objectif ultime est de réussir quatre bons plongeons.»

Et à plus long terme, quelles sont vos ambitions ?

«C’est marrant parce qu’on m’a souvent demandé ce que c’était mon rêve dans le plongeon. Mais je n’ai jamais vraiment été une grande rêveuse, à me dire que je voulais devenir championne olympique. Mon but a toujours été de prendre du plaisir et de proposer de jolis plongeons. Mais évidemment qu’obtenir des podiums à l’international ça serait chouette.»