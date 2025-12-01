  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Noè Ponti «Je ne peux pas me cacher au final»

par Gilles Mauron

1.12.2025 - 12:00

Noè Ponti espère à nouveau frapper fort dans les Européens en petit bassin, qui débutent mardi à Lublin en Pologne. Titré à trois reprises lors de l'édition précédente en 2023, le Tessinois peut et veut faire aussi bien.

Tous les voyants sont au vert pour Noè Ponti.
Tous les voyants sont au vert pour Noè Ponti.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Gilles Mauron

01.12.2025, 12:00

Tous les voyants sont au vert pour Noè Ponti. «J'ai passé de bonnes vacances d'été, j'ai pu me ressourcer. J'ai passé des bons moments, puis ai recommencé à m'entraîner avec le groupe en septembre», raconte le Tessinois, double médaillé d'argent (50 et 100 m papillon) cet été dans les Mondiaux en grand bassin de Singapour.

Son état d'esprit à l'heure de reprendre l'entraînement n'était forcément pas le même qu'un an plus tôt. «L'année dernière, je sortais d'une déception» aux JO de Paris, où il avait échoué au pied du podium tant sur 100 (4e place) que sur 200 m papillon (5e). «Ce n'était pas le cas cette année», rappelle-t-il.

Du volume dès janvier

Ponti, qui s'est confié à Keystone-ATS il y a deux semaines, a pourtant nagé plus à l'heure de la reprise. «J'ai parcouru plus de kilomètres en septembre qu'en 2024. Et ça s'est vu dans mes performances: sur 50 m je n'étais pas aussi rapide qu'en 2024. Alors que sur 100 m, j'ai été plus rapide», souligne-t-il.

«En 2024, avant le début de la Coupe du monde je n'avais eu que trois semaines à disposition, je n'avais pas eu beaucoup de temps. Cette année, j'ai eu quatre ou cinq semaines, j'en ai fait un peu plus», explique-t-il.

«Mais pas beaucoup plus. Je vais en revanche certainement beaucoup nager en janvier et en février. Nous allons vraiment bien nous entraîner à partir de janvier», explique Noè Ponti, qui a déjà dans un coin de sa tête les Championnats d'Europe en grand bassin d'août 2026 à Paris et bien sûr les JO de Los Angeles 2028.

«Je ferai de mon mieux»

Auteur de dix podiums en dix courses disputées sur le front de la Coupe du monde en petit bassin en octobre, ce spectateur assidu du Locarno Film Festival a néanmoins fait le job pour son retour, même s'il n'a obtenu que deux succès. «Je suis très content, ça s'est bien passé, c'était un bon début de saison», se félicite-t-il.

Noè Ponti est d'ailleurs en tête des bilans européens 2025 sur 50, 100 et 200 m papillon en petit bain, et il pointe au 3e rang sur 100 m 4 nages, discipline dans laquelle il avait obtenu l'argent lors des Européens 2023 à Otopeni. De quoi lui autoriser tous les espoirs à Lublin dès mardi.

Européens en petit bassin. Noè Ponti, multiple favori à Lublin

Européens en petit bassinNoè Ponti, multiple favori à Lublin

«Je ne peux pas me cacher au final. Je ferai de mon mieux à Lublin, comme toujours, et j'espère pouvoir ramener quelque chose à la maison. Comme toujours, il faudra être en forme, même être au top de sa forme. Je peux le faire et je pense que c'est possible», conclut Noè Ponti qui, sans le dire, visera le triplé en papillon à Lublin.

Les plus lus

Cédric Jubillar déchu de son autorité parentale sur ses deux enfants
Le client ne veut pas du billet à gratter, le suivant l'achète et...
Ce qui changera en Suisse dès décembre
«Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»
Zelensky à Paris au cœur d’un va-et-vient diplomatique orchestré par Trump
Une légende italienne du tennis s'est éteinte