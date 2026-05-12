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Éliminé en NBA LeBron James évasif : «Je ne sais pas ce que le futur me réserve»

ATS

12.5.2026 - 09:25

«Je ne sais pas ce que le futur me réserve», a répété LeBron James, dont l'avenir est incertain après l'élimination des Lakers au deuxième tour des play-offs NBA lundi.

L’avenir de LeBron James est incertain après l'élimination des Lakers en NBA lundi.
L’avenir de LeBron James est incertain après l'élimination des Lakers en NBA lundi.
KEYSTONE
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.05.2026, 09:25

Agé de 41 ans, LeBron James a vu sa 23e saison NBA se terminer par une défaite contre le Thunder d'Oklahoma City 115-110, qui a balayé les Lakers 4-0 pour atteindre la finale de conférence Ouest.

«Je ne sais pas. La défaite est encore fraîche. Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse, et quand le temps sera venu vous saurez ce que j'ai décidé», a déclaré en conférence de presse le «King», libre de tout contrat cet été.

NBA. Les Lakers de LeBron James balayés et sortis par le Thunder

NBALes Lakers de LeBron James balayés et sortis par le Thunder

Le quadruple champion NBA n'a jamais donné d'indice lors de sa 23e saison sur une éventuelle retraite, une prolongation de contrat, ou un départ pour un dernier défi, alors que des rumeurs l'envoient à Cleveland ou à Golden State pour une dernière danse.

«J'ai toujours l'amour du jeu», a répété LeBron James pour qui «le processus, l'entraînement», est «plus important que le résultat». «Qu'aurais-je à gagner avec un nouveau titre?»

«J'ai tout donné sur le parquet. J'ai contrôlé ce que je pouvais, je peux quitter le terrain en me disant que j'étais pleinement concentré à la tâche, même si je déteste perdre. J'ai essayé de guider les gars. On a échoué mais je ne vois absolument pas cette saison comme une déception.»

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