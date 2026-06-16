Marlen Reusser revient sur une première moitié de saison difficile. Ralentie à maintes reprises par des blessures dues à des chutes, la championne du monde de contre-la-montre tempère les attentes avant le départ du Tour de Suisse.

Marlen Reusser a vécu une première moitié de saison difficile. IMAGO/LaPresse

Keystone-SDA ATS

Marlen Reusser aurait en réalité de bonnes raisons de faire l'impasse sur le Tour de Suisse. Après de nombreux problèmes de santé et un Giro d'Italia épuisant, une longue période de repos serait tout à fait logique. Mais pour la Bernoise, le Tour de Suisse, qu'elle a remporté l'année dernière pour la deuxième fois depuis 2023, n'est pas une course comme les autres, mais une affaire de cœur. «S'il ne s'agissait pas du Tour de Suisse, je ne reprendrais probablement pas la compétition tout de suite, mais je m'assurerais d'abord d'être en pleine forme avant de me concentrer sur le Tour de France.»

Le Tour de France, dont le départ sera donné à Lausanne le 1er août, est depuis des mois son grand objectif. C'est donc avec prudence qu'elle évalue ses chances de victoire au classement général dans son pays natal. «Je ne suis certainement pas la grande favorite», déclare Reusser.

Une année pleine de revers

Pourtant, depuis son coup d’éclat lui ayant permis de remporter l’or au contre-la-montre des Championnats du monde l’automne dernier, sa saison ne s’est clairement pas déroulée comme prévu. Dès février, elle a été impliquée dans une chute collective lors du Tour des Émirats arabes unis et s’est blessée au genou et à l’épaule. Elle a été absente pendant près de deux mois. Mi-avril, un nouveau revers l’a frappée: lors du Tour des Flandres, elle a subi une fracture vertébrale qui a nécessité un traitement conservateur.

Malgré ces incidents, Reusser a effectué son retour à la compétition lors du Giro. Malgré un manque de kilomètres d’entraînement et de course, elle a par moments laissé entrevoir son immense potentiel. Elle s'est battue dans le peloton de tête lors du contre-la-montre et s'est même retrouvée, à un moment donné, proche du podium au classement général. Mais elle s'est ensuite surmenée et a dû constater: «Je ne suis pas encore prête.»

La préparation de Reusser pour le tour de son pays s’est elle aussi déroulée de manière tout sauf idéale en raison des séquelles de sa chute. Son dos et l'une de ses jambes continuent notamment de lui causer des soucis. La semaine qui a suivi le Giro a donc été principalement consacrée à la rééducation. «J’essaie de reprendre le contrôle de tout ça», souffle-t-elle.

Dangereuse malgré un retard à l’entraînement

Malgré tout, Reusser n'envisage pas la tâche à venir avec pessimisme. Au contraire: «Ma forme est en fait plutôt bonne. Peut-être pas la meilleure possible, mais elle est vraiment bonne.» Elle a prouvé à plusieurs reprises par le passé qu'elle pouvait être compétitive malgré une préparation difficile.

Elle s'attend néanmoins à une épreuve exigeante lors du Tour de Suisse. Le parcours ne devrait guère laisser de place aux petits jeux tactiques. «À part l’étape de sprint de vendredi, ce sont toutes des étapes très exigeantes. Tout se jouera probablement au niveau physique», explique Reusser. Celles qui ne sont pas au sommet de leur forme auront donc beaucoup de mal sur un tel parcours. La gagnante du Giro, Demi Vollering, est donc considérée comme la grande favorite.

Il ne faut toutefois pas considérer Reusser battue. Le contre-la-montre de samedi à Aarburg lui convient particulièrement bien. La championne du monde évoluera dans sa discipline de prédilection et aura l’occasion de redonner un nouvel élan à sa saison.