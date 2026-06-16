  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour de Suisse Marlen Reusser : «Je ne suis certainement pas la favorite»

ATS

16.6.2026 - 11:33

Marlen Reusser revient sur une première moitié de saison difficile. Ralentie à maintes reprises par des blessures dues à des chutes, la championne du monde de contre-la-montre tempère les attentes avant le départ du Tour de Suisse.

Marlen Reusser a vécu une première moitié de saison difficile.
Marlen Reusser a vécu une première moitié de saison difficile.
IMAGO/LaPresse

Keystone-SDA

16.06.2026, 11:33

Marlen Reusser aurait en réalité de bonnes raisons de faire l'impasse sur le Tour de Suisse. Après de nombreux problèmes de santé et un Giro d'Italia épuisant, une longue période de repos serait tout à fait logique. Mais pour la Bernoise, le Tour de Suisse, qu'elle a remporté l'année dernière pour la deuxième fois depuis 2023, n'est pas une course comme les autres, mais une affaire de cœur. «S'il ne s'agissait pas du Tour de Suisse, je ne reprendrais probablement pas la compétition tout de suite, mais je m'assurerais d'abord d'être en pleine forme avant de me concentrer sur le Tour de France.»

Giro féminin. Après une chute inquiétante, Marlen Reusser garde espoir

Giro fémininAprès une chute inquiétante, Marlen Reusser garde espoir

Le Tour de France, dont le départ sera donné à Lausanne le 1er août, est depuis des mois son grand objectif. C'est donc avec prudence qu'elle évalue ses chances de victoire au classement général dans son pays natal. «Je ne suis certainement pas la grande favorite», déclare Reusser.

Une année pleine de revers

Pourtant, depuis son coup d’éclat lui ayant permis de remporter l’or au contre-la-montre des Championnats du monde l’automne dernier, sa saison ne s’est clairement pas déroulée comme prévu. Dès février, elle a été impliquée dans une chute collective lors du Tour des Émirats arabes unis et s’est blessée au genou et à l’épaule. Elle a été absente pendant près de deux mois. Mi-avril, un nouveau revers l’a frappée: lors du Tour des Flandres, elle a subi une fracture vertébrale qui a nécessité un traitement conservateur.

Marlen Reusser. «Les médecins ont pensé que j'étais folle»

Marlen Reusser«Les médecins ont pensé que j'étais folle»

Malgré ces incidents, Reusser a effectué son retour à la compétition lors du Giro. Malgré un manque de kilomètres d’entraînement et de course, elle a par moments laissé entrevoir son immense potentiel. Elle s'est battue dans le peloton de tête lors du contre-la-montre et s'est même retrouvée, à un moment donné, proche du podium au classement général. Mais elle s'est ensuite surmenée et a dû constater: «Je ne suis pas encore prête.»

La préparation de Reusser pour le tour de son pays s’est elle aussi déroulée de manière tout sauf idéale en raison des séquelles de sa chute. Son dos et l'une de ses jambes continuent notamment de lui causer des soucis. La semaine qui a suivi le Giro a donc été principalement consacrée à la rééducation. «J’essaie de reprendre le contrôle de tout ça», souffle-t-elle.

Dangereuse malgré un retard à l’entraînement

Malgré tout, Reusser n'envisage pas la tâche à venir avec pessimisme. Au contraire: «Ma forme est en fait plutôt bonne. Peut-être pas la meilleure possible, mais elle est vraiment bonne.» Elle a prouvé à plusieurs reprises par le passé qu'elle pouvait être compétitive malgré une préparation difficile.

Elle s'attend néanmoins à une épreuve exigeante lors du Tour de Suisse. Le parcours ne devrait guère laisser de place aux petits jeux tactiques. «À part l’étape de sprint de vendredi, ce sont toutes des étapes très exigeantes. Tout se jouera probablement au niveau physique», explique Reusser. Celles qui ne sont pas au sommet de leur forme auront donc beaucoup de mal sur un tel parcours. La gagnante du Giro, Demi Vollering, est donc considérée comme la grande favorite.

Il ne faut toutefois pas considérer Reusser battue. Le contre-la-montre de samedi à Aarburg lui convient particulièrement bien. La championne du monde évoluera dans sa discipline de prédilection et aura l’occasion de redonner un nouvel élan à sa saison.

Cyclisme. Le Tour de Suisse innove : voici les principales interrogations

CyclismeLe Tour de Suisse innove : voici les principales interrogations

Les plus lus

Main dans la main avec Brigitte Macron: Trump crée déjà le buzz au G7
Une star américaine fait sensation avec son t-shirt «J'aime le Valais»
Guerre en Ukraine : Poutine aurait-il perdu le soutien d’un fidèle allié ?
Guéguerre d'avions entre l'Inde et la Corée du Sud à Genève
«Tout ça est ridicule» : Trump exhorte la Russie à trouver un accord avec Kiev