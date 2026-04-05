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Stephen Curry «Je pensais être absent une semaine, dix jours maximum…»

Clara Francey

5.4.2026

Le meneur vedette des Golden State Warriors Stephen Curry, éloigné des parquets depuis le 30 janvier, fera son retour dimanche contre Houston, ont annoncé le joueur et son entraîneur Steve Kerr, à cinq matches de la fin de la saison régulière.

Stephen Curry s'apprête à faire son retour au jeu.
Stephen Curry s'apprête à faire son retour au jeu.
IMAGO/Anadolu Agency
,

Agence France-Presse, Rédaction blue Sport

05.04.2026, 16:20

05.04.2026, 16:36

«Je me sens bien, ça été un long processus, mais je suis ravi d'être de nouveau apte. Je sens que je suis capable d'évoluer au niveau qui était le mien avant (sa blessure). Je suis enthousiaste», a expliqué le quadruple champion de NBA (2015, 2017, 2018, 2022), lors d'un point presse à l'issue d'une séance d'entraînement samedi.

Curry (38 ans), qui a manqué 27 rencontres ainsi que le All Star Game mi-février, à la suite d'un «syndrome rotulien» au genou droit, devrait donc renouer avec la compétition lors de la réception des Houston Rockets de Kevin Durant en Californie. «Je pensais être absent une semaine, ou dix jours maximum…», a avoué le meneur des Warriors.

Participation des Warriors aux play-off pas acquise

Durant cette absence, le double MVP de la saison régulière (2015, 2016) a vu son équipe chuter au classement loin des places de play-offs. Le retour du meneur superstar tombe à pic pour une franchise qui est toujours privée de son autre joueur majeur, l'ailier Jimmy Butler, sur le flanc depuis la mi-janvier, alors qu'elle est engagée dans une lutte féroce pour le play-in avec l'espoir d'accrocher l'un des deux derniers sésames pour la phase finale.

«Le jeu devient généralement plus simple quand Steph est sur le terrain. On essaie toujours de jouer notre style de basket, mais ce sera bien de le retrouver, s'il est de retour», a espéré, dans un sourire, son entraîneur Steve Kerr.

Les Dubs, surnom de la franchise de la Baie de san Francisco, pointent à la 10e place de la conférence Ouest (36v-41d), en position de barragiste.

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