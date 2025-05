Sébastien Buemi (Envision) a enfin renoué avec la victoire en formule E. Le Vaudois a remporté la course dominicale à Monaco, fêtant un 14e succès dans la discipline, ce qui est un record.

Sebastien Buemi a fêté un 14e succès. EPA

Keystone-SDA ATS

Buemi a mis fin à une disette de 78 courses en formule E. Il n'avait plus gagné depuis le 13 juillet 2019 à New York. Le pilote suisse a fêté son troisième succès dans les rues de la Principauté après 2015 et 2017.

«Je pensais que je ne gagnerais plus jamais! On a eu un peu de chance, mais la stratégie a été excellente. Les conditions étaient très piégeuses au début. J'ai pris mes deux modes attaque au bon moment», a expliqué le Vaudois.

Buemi s'est imposé devant l'Anglais Oliver Rowland (Nissan), vainqueur la veille et qui a consolidé sa place de leader du championnat. Le podium a été complété par le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Jaguar).

Côté suisse, Edoardo Mortara (Mahindra) a terminé 12e alors que Nico Müller (Andretti) a été contraint à l'abandon.