Remco Evenepoel effectue vendredi sur la Flèche brabançonne son retour à la compétition quatre mois après son grave accident à l'entraînement. Le Belge confie avoir livré son combat «le plus difficile.»

Remco Evenepoel est de retour après avoir livré son combat «le plus difficile.» IMAGO/LaPresse

AFP ATS

«Le chemin pour arriver là où je suis aujourd'hui a été très dur et éprouvant. Sans aucun doute, c'est le combat le plus difficile de ma vie jusqu'à présent. Mentalement et physiquement, je peux honnêtement dire que j'ai touché le fond. J'étais sous terre. J'ai vraiment douté de mon avenir», a-t-il révélé cette semaine sur Instagram.

En décembre dernier, le double champion olympique à Paris (contre-la-montre et course en ligne) percutait à vive allure la portière d'une camionnette de la poste belge. Bilan: une fracture compliquée de l'épaule droite.

Un nouveau coup du sort pour le prodige belge de 25 ans, qui n'a jamais connu une saison sans chute depuis ses débuts professionnels, à l'exception de 2022, année de son doublé Vuelta/Championnat du monde.

Le 15 août 2020, il s'était relevé avec une fracture du bassin après une terrible gamelle sur le Tour de Lombardie. En avril 2024, il avait encore mis à l'épreuve sa capacité de résilience après s'être fracturé la clavicule et l'omoplate droites au Tour du Pays basque.

«Au moins aussi fort»

Ces expériences douloureuses lui ont, dit-il, permis de revenir «au moins aussi fort qu'avant», même si son épaule le fait encore souffrir, les nerfs ayant été sévèrement touchés.

«Il est compétitif. Ses blessures font partie du passé. Il est totalement rétabli. Mais si nous considérons 100% comme étant sa meilleure forme, il est évident qu'il n'y est pas encore», assure son entraîneur Koen Pelgrim au quotidien La Dernière Heure.

Vendredi, les 162 kilomètres d'un parcours exigeant dans la banlieue de Bruxelles serviront de révélateur. «Remco, c'est Remco, il ne vient pas pour finir 34e» d'une course qu'il dispute pour la deuxième fois (6e en 2022), selon Pelgrim.

Parmi ses adversaires figure notamment son compatriote Wout Van Aert, qui ambitionne de sauver son printemps après les revers de ces dernières semaines (4e au Ronde et à Roubaix).

Face à Pogacar à l'Amstel

Evenepoel, qui a fait du Tour de France le grand objectif de sa saison, enchaînera avec les trois classiques ardennaises: l'Amstel, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Il devrait ensuite s'aligner sur le Tour de Romandie dès le 29 avril.

Dès dimanche à Valkenburg, Remco Evenepoel retrouvera sur sa route Tadej Pogacar. Le champion du monde slovène, auteur d'une campagne flandrienne majuscule (vainqueur du Tour des Flandres et deuxième à Roubaix), est dans la forme de sa vie. Un duel qu'Evenepoel «attend avec impatience».