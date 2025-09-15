Quid de ce temps historique ? «Je savais que 12’’20 était possible»

Médaille d'or au cou, drapeau suisse sur les épaules, Ditaji Kambundji a fait le tour des médias après son titre mondial sur 100 m haies à Tokyo. Elle a répondu à quelques questions. La jeune Suissesse a eu du mal à réaliser la portée de son exploit.

Ditaji Kambundji: un bonheur fou pour la Bernoise ATS

Keystone-SDA ATS

Seulement 13e meilleure performeuse mondiale de l'été, la Bernoise a explosé son record de Suisse – passé de 12''40 à 12''24 – pour s'offrir la médaille d'or. «On peut voir sur mon visage à quel point j'étais heureuse quand j'ai réalisé que j'avais gagné. Je savais que j'étais capable de le faire, mais j'étais quand même surprise parce que je savais que toutes mes concurrentes étaient aussi capables de gagner», a-t-elle jubilé.

«C'est incroyable d'être championne du monde. Ma famille est ici dans les tribunes: ma mère, mon père et ma tante. C'est formidable de pouvoir partager ce moment avec eux», a-t-elle ajouté.

Son sacre à Tokyo boucle la boucle familiale: il y a quatre ans aux JO, Ditaji Kambundji avait été sortie en série, mais sa soeur Mujinga, de 10 ans son aînée et actuellement enceinte, avait couru trois finales olympiques (100 m, 200 m, 4 x 100 m).

«Les souvenirs de Tokyo resteront à jamais gravés dans la mémoire de ma famille. J'ai beaucoup pensé à ma soeur ces derniers jours. Je sais qu'elle sera ravie. Je ramène à la maison quelque chose de vraiment incroyable», a affirmé la nouvelle championne du monde.

Questions-réponses

Ditaji Kambundji, vous êtes championne du monde depuis un peu plus d'une heure. Que représente ce triomphe pour vous?

«C'est juste incroyable! Je n'étais pas ici en tant que favorite. Tout était possible. Je savais que les cartes étaient redistribuées en finale. Chaque concurrente pouvait gagner, moi y compris.»

Vous avez couru en 12''24. Est-ce que vous pensiez pouvoir réussir un tel chrono?

«Oui. Cette saison, j'ai été très constante entre 12''40 et 12''50. Mais je n'avais jamais eu une course dans laquelle j'ai pu tout mettre en place. Mais je savais qu'un temps dans les 12''20 était possible.»

Avec cette médaille d'or, vous avez dépassé votre soeur, avec qui vous avez des contacts très proches. Je suppose qu'elle est la première à se réjouir de votre succès.

«Oui, Mujinga est aux anges. On a eu un contact avec elle et notre grand-maman en Suisse. Le soutien de ma famille est énorme. Ils vivent avec, ils vibrent et ils voyagent avec moi. J'ai le meilleur environnement possible pour établir de telles performances.»

Ditaji Kambundji championne du monde de 100 m haies ! Ditaji Kambundji est championne du monde de 100 mètres haies. L'athlète suisse a remporté la finale de la discipline aux championnats du monde à Tokyo. 15.09.2025

Liste des médaillés suisses dans l'histoire