Image forte sur la Vuelta «Je suis désolé...» - En larmes, il est réconforté par Stefan Küng

Nicolas Larchevêque

4.9.2025

Lors de la 12e étape du Tour d’Espagne jeudi, Brieuc Rolland a été submergé par l’émotion après avoir franchi la ligne d’arrivée en 3e position. «Désolé» de ne pas avoir réussi à décrocher la victoire, le Français a dû être consolé par ses équipiers, dont Stefan Küng.

Nicolas Larchevêque

04.09.2025, 19:02

04.09.2025, 19:06

L’émotion était vive jeudi à Los Corrales de Buelna, à l’arrivée de la 12e étape de la Vuelta. Brieuc Rolland a en effet éclaté en sanglots après avoir pris la 3e place, à 13 secondes du vainqueur du jour Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG).

Vuelta. Juan Ayuso en remet une couche, Jonas Vingegaard reste en rouge

VueltaJuan Ayuso en remet une couche, Jonas Vingegaard reste en rouge

Présent dans l’échappée du jour, le jeune coureur de l’équipe Groupama-FDJ a ainsi décroché son premier podium sur le World Tour après un sacré numéro. Mais à en croire ses larmes, le Français de 22 ans aurait préféré offrir un succès de prestige à sa formation et s’adjuger sa première victoire chez les professionnels.

«Il ne manquait rien, que dalle...»

«Je suis désolé... Il ne manquait rien, il manquait que dalle... Je suis désolé, putain», a lancé Rolland, inconsolable et resté au sol, à son équipe selon les images télévisées. Celui qui dispute son premier grand Tour a alors été réconforté par ses coéquipiers, dont le Thurgovien Stefan Küng qui l’a pris dans ses bras.

Il faudra sans doute plusieurs jours au natif de Rennes pour évacuer sa frustration. Mais avec le recul, il prendra certainement conscience, avec fierté, de l’ampleur de sa performance.

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

