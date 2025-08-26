  1. Clients Privés
Angelica Moser «Je suis méga-compétitive, j'aime beaucoup avoir de la pression»

ATS

26.8.2025 - 10:08

La perchiste Angelica Moser livre presque toujours la marchandise quand cela compte. La championne d'Europe 2024 semble mûre pour un exploit aux Mondiaux de Tokyo, mais elle veut d'abord briller jeudi au Weltklasse de Zurich.

Angelica Moser veut aller toujours plus haut.
Angelica Moser veut aller toujours plus haut.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.08.2025, 10:08

Angelica Moser «est sur la bonne voie», a confié son coach Adrian Rothenbühler dimanche à Keystone-ATS alors que la Zurichoise de 27 ans s'apprêtait à franchir 4m80 lors des championnats de Suisse pour améliorer de 4 cm sa meilleure performance de la saison estivale.

A Frauenfeld, Angelica Moser a également exaucé un autre souhait de Rothenbühler, à savoir franchir avec assurance des hauteurs plus basses. «Cette habitude s'est perdue pendant la première moitié de la saison», explique l'entraîneur suisse de l'année 2019.

Une blessure au pied gênante

Cette situation n'était pas due au hasard. Certes, Angelica Moser a remporté la médaille de bronze aux Mondiaux en salle de Nanjing le 22 mars, après être devenue championne d'Europe en salle pour la deuxième fois deux semaines plus tôt à Apeldoorn. Mais deux jours avant la compétition en Chine, elle a subi une rupture partielle de deux des trois ligaments externes du pied gauche, ce qui l'a obligée à s'entraîner de manière alternative pendant «quatre semaines ou plus» après une semaine de vacances.

La 4e des JO de Paris 2024 a disputé sa première compétition en plein air fin mai, suivie de huit autres jusqu'à la mi-juillet. Adrian Rothenbühler aurait préféré qu'elle participe à moins de compétitions durant la première phase de la saison, car sa blessure ne lui a pas permis de se construire proprement. Mais il a pu comprendre sa protégée. D'ailleurs, tous deux entretiennent une communication ouverte.

Le bloc d'entraînement de trois semaines qui a suivi le meeting de la Ligue de diamant de Londres le 19 juillet a été d'autant plus important. Rothenbühler en est très satisfait. Il lui a fait réaliser un très grand volume de course. Depuis, Angelica Moser a retrouvé, en ce qui concerne la vitesse, un niveau similaire à celui de l'année précédente. Cela l'aide à prendre à nouveau des barres plus dures, qui permettent des sauts plus hauts.

Athlétisme. Trio gagnant à la maison : Kambundji, Kälin et Moser victorieuses

AthlétismeTrio gagnant à la maison : Kambundji, Kälin et Moser victorieuses

Reprendre confiance

Non seulement Angelica Moser s'est bien entraînée, mais Adrian Rothenbühler estime en outre qu'elle a changé d'attitude. Pour lui, il devait s'agir avant tout d'une année typiquement post-olympique. Mais «je suis méga-compétitive. Cela me motive d'autant plus lorsque les grands événements approchent», souligne la recordwoman de Suisse (4m88).

«De ce point de vue, la première partie de la saison n'était pas encore très importante pour moi, car les Championnats du monde (réd: qui commencent le 13 septembre et se déroulent à Tokyo) étaient si loin. J'aime beaucoup avoir un peu de pression», lâche d'ailleurs Angelica Moser.

Les deux premières compétitions après le bloc d'entraînement ont été marquées par la pluie, avec un seul saut possible à Lausanne lors d'Athletissima. Comme les prévisions pour jeudi sont également mauvaises, la forte performance de Frauenfeld prend encore plus d'importance.

Athletissima sous le déluge. «Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»

Athletissima sous le déluge«Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»

Pour ses trois essais à 4m89 m, elle a choisi une dureté de barre qu'elle n'avait plus sautée depuis longtemps. «C'était certainement une bonne chose», dit-elle. «La compétition donne confiance. Ce qui était un peu dommage, c'est que nous avions pas mal de vent de face, mais à Tokyo, les conditions ne seront probablement pas parfaites non plus.»

Quoi qu'il en soit, la montée en puissance en vue des Mondiaux est bonne. «La concurrence est très grande en ce moment, donc cela dépend de qui montre la meilleure performance le jour J», explique Angelica Moser, qui visera au Japon sa première médaille dans des championnats du monde en plein air. Mais qui veut tout d'abord emmagasiner encore plus de confiance au Letzigrund.

