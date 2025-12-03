  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coup de tonnerre en NBA Chris Paul mis à la porte par les Clippers

Clara Francey

3.12.2025

Revenu cet été aux Los Angeles Clippers, Chris Paul, 40 ans, a été licencié par sa franchise NBA, un média spécialisé faisant état, mercredi, de profondes divergences entre le meneur américain et l'entraîneur de la formation californienne, en mal de résultats.

Chris Paul, qui devrait tirer sa révérence à l'issue de la saison, n'a plus de club.
Chris Paul, qui devrait tirer sa révérence à l'issue de la saison, n'a plus de club.
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.12.2025, 21:59

«Je viens d'apprendre que je suis renvoyé à la maison», a écrit le joueur, deuxième meilleur passeur de l'histoire de la NBA, sur ses réseaux sociaux, au milieu de la nuit de mardi à mercredi, révélant qu'il avait quitté ses coéquipiers à Atlanta, où ceux-ci doivent affronter les Hawks.

L'information a ensuite été confirmée par les Clippers. «Nous nous séparons avec Chris, il ne fait plus partie de l'équipe», a déclaré à des médias américains le président des opérations basket de la franchise, Lawrence Frank.

A 40 ans, Chris Paul avait fait son retour l'été dernier chez les Clippers, une franchise où il avait déjà évolué durant six saisons, avec l'apparente volonté d'y effectuer une ultime année avant de prendre sa retraite.

Si l'équipe de LA a totalement raté son début de saison -elle est 13e de la conférence Ouest avec cinq victoires en 21 matches-, Lawrence Frank a assuré que Chris Paul, qui n'a été utilisé qu'en sortie de banc, n'en était pas tenu pour principal responsable.

«Chris est un Clipper légendaire qui a eu une carrière mémorable. Je vais être clair sur un point, personne ne le blâme pour nos contre-performances», a déclaré le dirigeant.

D'après la chaîne sportive ESPN, cette décision intervient après une période de vives tensions entre Paul et le coach des Clippers, Tyronn Lue, les deux hommes ne s'adressant plus la parole depuis «plusieurs semaines».

Le MVP du All-Star Game 2013 a disputé les play-offs durant chacune des six saisons qu'il a passées avec les Clippers, de 2011 à 2017, mais sans jamais dépasser les demi-finales de conférence. Il tournait à 2,9 points par match et 3,3 passes décisives par match en 14,3 minutes par match cette saison.

Les plus lus

Images «inédites» de l'île d'Epstein: «Un aperçu troublant de son monde»
Des centaines de Porsche subitement paralysées en Russie
Les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires
«Ils se sont retrouvés la tête retournée, dans de l'eau glacée, incapables de sortir»
L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter
Attention arnaque: envois massifs de faux e-mails Serafe!