Revenu cet été aux Los Angeles Clippers, Chris Paul, 40 ans, a été licencié par sa franchise NBA, un média spécialisé faisant état, mercredi, de profondes divergences entre le meneur américain et l'entraîneur de la formation californienne, en mal de résultats.

Chris Paul, qui devrait tirer sa révérence à l'issue de la saison, n'a plus de club. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Je viens d'apprendre que je suis renvoyé à la maison», a écrit le joueur, deuxième meilleur passeur de l'histoire de la NBA, sur ses réseaux sociaux, au milieu de la nuit de mardi à mercredi, révélant qu'il avait quitté ses coéquipiers à Atlanta, où ceux-ci doivent affronter les Hawks.

L'information a ensuite été confirmée par les Clippers. «Nous nous séparons avec Chris, il ne fait plus partie de l'équipe», a déclaré à des médias américains le président des opérations basket de la franchise, Lawrence Frank.

A 40 ans, Chris Paul avait fait son retour l'été dernier chez les Clippers, une franchise où il avait déjà évolué durant six saisons, avec l'apparente volonté d'y effectuer une ultime année avant de prendre sa retraite.

Si l'équipe de LA a totalement raté son début de saison -elle est 13e de la conférence Ouest avec cinq victoires en 21 matches-, Lawrence Frank a assuré que Chris Paul, qui n'a été utilisé qu'en sortie de banc, n'en était pas tenu pour principal responsable.

«Chris est un Clipper légendaire qui a eu une carrière mémorable. Je vais être clair sur un point, personne ne le blâme pour nos contre-performances», a déclaré le dirigeant.

D'après la chaîne sportive ESPN, cette décision intervient après une période de vives tensions entre Paul et le coach des Clippers, Tyronn Lue, les deux hommes ne s'adressant plus la parole depuis «plusieurs semaines».

Le MVP du All-Star Game 2013 a disputé les play-offs durant chacune des six saisons qu'il a passées avec les Clippers, de 2011 à 2017, mais sans jamais dépasser les demi-finales de conférence. Il tournait à 2,9 points par match et 3,3 passes décisives par match en 14,3 minutes par match cette saison.