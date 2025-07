La quatrième victoire dans le Tour de France de Tadej Pogacar a «une saveur particulière». Il a fallu se battre «du premier au dernier jour» pour la conquérir, a déclaré le Slovène après la 21e et dernière étape dimanche à Paris.

Keystone-SDA ATS

«Je suis sans voix de gagner le Tour de France pour la quatrième fois. Cela fait six fois de suite que je monte sur le podium. Cette victoire a une saveur particulière, je suis très fier de pouvoir porter ce maillot jaune», a souligné le champion du monde.

«L'ambiance dans l'équipe a été fantastique, tout est parti de là. On a été à la bagarre du premier au dernier jour et après l'étape à Mûr-de-Bretagne, je savais que j'avais la forme pour gagner le Tour. Mais on a dû continuer à se battre», a-t-il ajouté.

«La deuxième semaine a été décisive. Elle nous a permis d'aborder la troisième semaine de manière plus sereine», a encore dit le leader d'UAE qui a assommé la concurrence dans les Pyrénées avant de gérer son avantage dans les Alpes.

Dimanche, Pogacar a animé une dernière étape exceptionnelle en attaquant à plusieurs reprises dans la rue Lepic avant de terminer quatrième. «Je me suis retrouvé à l'avant alors que je ne pensais pas avoir l'énergie de me motiver pour faire la course aujourd'hui. J'étais content qu'ils aient gelé les temps du général, ça m'a détendu un peu et il fallait alors seulement avoir les jambes. C'était une course bien sympa à la fin.»

«Repousser nos limites»

Mais Wout Van Aert, le vainqueur du jour, qui l'a lâché dans la troisième ascension de la butte Montmartre, «a été incroyablement fort, chapeau à lui», a ajouté le Slovène qui s'impose au classement général avec 4'24 sur Jonas Vingegaard, son rival depuis cinq ans.

«Avec Jonas, on s'est dit cet après-midi au départ à quel point notre rivalité ces cinq dernières années nous a permis de progresser et aidé à repousser nos limites, a-t-il déclaré. Respect et félicitations pour son Tour et le combat qu'il m'a livré.»