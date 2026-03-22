L'équipe de Suisse jouera la finale du championnat du monde dames de Calgary.

La skip Xenia Schwaller et ses équipières sont en finale du Mondial de Calgary. ats

Keystone-SDA ATS

La skip Xenia Schwaller et ses équipières, qui ont battu la Suède 8-5 en demi-finale samedi soir, se frotteront au Canada au stade ultime dimanche (à 22h heure suisse).

Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et Xenia Schwaller ont forcé la décision après la pause suivant le cinquième end face aux Suédoises. Un coup de trois réussi dans la sixième manche leur a permis de mener 6-3, et elles ont enfoncé le clou avec un coup de deux dans le huitième end (8-4).

«Je suis très émue: mes équipières ont tellement bien joué et je suis si fière d’elles», a expliqué à l'issue de cette demi-finale Xenia Schwaller, citée sur le site de World Curling. «Une fois de plus, c’est la patience qui a fait la différence, comme cela a été le cas toute la semaine.»

Le CC Grasshopper Club Zurich abordera en pleine confiance la finale, fort de ses 12 succès consécutifs dans ce tournoi. Mais la tâche s'annonce forcément compliquée face aux favorites canadiennes, emmenées par la skip Kerri Einarson, qui ont surclassé le Japon en demi-finale (11-3).

«Savourer cette victoire»

Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et Xenia Schwaller, qui disputent leur premier tournoi international élite, avaient difficilement battu le Canada dimanche dernier dans le Round Robin (6-5). Elles avaient eu besoin d'un end supplémentaire pour faire la différence.

«Evidemment, gagner l’or serait formidable. Mais je veux pour l'instant savourer cette victoire en demi-finale et me reconcentrer dimanche», a encore déclaré Xenia Schwaller. «Nous sommes exactement là où nous voulons être. Nous jouons très bien, nous sommes confiantes et nous devons continuer à jouer de la même manière.»