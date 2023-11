Jeannine Gmelin est de retour. La Zurichoise reprend l'aviron professionnel avec Paris 2024 dans le viseur.

Jeannine Gmelin de retour avec Paris dans le viseur. KEYSTONE

«Cette décision a mûri pendant des mois et n'a été possible que grâce au soutien et à l'estime que m'ont témoigné mon entourage et mes partenaires», dit l'athlète de 33 ans.

La Zurichoise avait fait savoir qu'elle prenait sa retraite fin janvier après le décès de son entraîneur et compagnon Robin Dowell. «Je ne vois pas cela comme un come-back, mais comme une évolution avec une profonde et différente compréhension de mon sport et de moi-même», ajoute-t-elle encore.

Jeannine Gmelin reconnaît que le chemin vers Paris est encore long. Elle va devoir se battre pour retrouver son statut de cadre et passer des tests de performance internes à la fédération. Ce n'est qu'à l'issue de ces tests et des courses éliminatoires de Swiss Rowing en mars 2024 qu'elle saura si elle peut briguer une place aux Jeux. La place de quota pour les JO en skiff n'est actuellement pas encore assurée.

ats