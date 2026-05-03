  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Roland Thalmann récompensé «J'espère que ce maillot est le premier d'une longue série»

ATS

3.5.2026 - 18:57

Roland Thalmann n'avait jamais été à pareille fête. Le Suisse s'est imposé au classement du meilleur grimpeur du Tour de Romandie 2026, son premier maillot distinctif sur le circuit World Tour.

Roland Thalmann a remporté un joli maillot du meilleur grimpeur.
Roland Thalmann a remporté un joli maillot du meilleur grimpeur.
ATS

Keystone-SDA

03.05.2026, 18:57

03.05.2026, 19:45

Le grimpeur a été l'un des cyclistes les plus entreprenants de cette semaine romande. Echappé dès la première étape autour de Martigny, il a récidivé le lendemain entre Rue et Vucherens, avant d'assurer sa victoire lors de l'étape reine samedi, où il a franchi en tête le col du Jaun lors des deux premières ascensions.

«Partir à l'avant à trois reprises, c'était encore plus dur que ce que j'imaginais. Mais c'était l'une de mes plus belles semaines, s'est réjoui le coureur de la formation Tudor Pro Cycling. J'espère que ce maillot est le premier d'une longue série.»

Tour de Romandie. Tadej Pogacar en remet une couche et s’adjuge le titre !

Tour de RomandieTadej Pogacar en remet une couche et s’adjuge le titre !

Un heureux événement en juillet

Il s'est réjoui de pouvoir profiter d'être aux avant-postes, lui qui est d'ordinaire cantonné à un rôle plus discret au sein de son équipe. «Je me souviendrai de ces passages au col du Jaun. Il y avait une foule incroyable, c'est pour ce genre de moment que l'on fait ce métier», s'est ému Thalmann.

Le Lucernois ne sera en revanche pas de première apparition sur le Tour de France. Il s'apprête à vivre d'un heureux évènement. «Je vais devenir papa en juillet, a annoncé le coureur de 32 ans avec joie. Je verrai ensuite ce que l'avenir me réserve.»

Voisard heureux de sa semaine

Son coéquipier et leader pour le classement général Yannis Voisard a lui terminé à la 8e place à Leysin, son troisième top 10 de la semaine. Treizième au général, il remporte le classement du meilleur Suisse, où il n'était en concurrence qu'avec Thalmann et Robin Donzé, lui aussi Jurassien et membre de la Tudor.

«C'est toujours un plaisir de recevoir un prix, même si la concurrence n'était pas très forte. Je suis très content de ma semaine, et je me réjouis d'avoir trois semaines de pause», a déclaré celui qui prendra part au Tour Auvergne-Rhône-Alpes du 7 au 14 juin (ex-Critérium du Dauphiné).

Les plus lus

Syndrome respiratoire aigu sévère: croisière mortelle dans l'Atlantique
Déclaré mort, il «ressuscite» trois heures plus tard !
Alexandra Lamy: «J'ai hurlé et une voiture s'est arrêtée»
De promu à champion : un exploit qui dépasse l’entendement
Ce village des Dolomites fait tout pour décourager les touristes
Des chevaux et des drones: le jeu en vaut-il les millions ?