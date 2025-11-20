  1. Clients Privés
Ski nordique Une grande figure du fond va ranger ses lattes

ATS

20.11.2025 - 13:16

Une grande figure du ski de fond a annoncé sa future retraite sur Instagram. L'Américaine Jessie Diggins mettra un terme à sa carrière après cet hiver.

Jessie Diggins mettra un terme à sa carrière après cet hiver.
Jessie Diggins mettra un terme à sa carrière après cet hiver.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.11.2025, 13:16

Diggins affiche un palmarès complet. Aux JO de 2018 à Pyeongchang, elle a remporté l'or dans le sprint par équipe, puis quatre ans plus tard à Pékin, l'argent sur 30 km et le bronze dans le sprint. Elle a également remporté le titre de championne du monde en 2013 dans le sprint par équipe et dix ans plus tard sur 10 km. A cela s'ajoutent cinq autres médailles aux Mondiaux.

Jessie Diggins a enlevé trois fois le général de la Coupe du monde. Elle a remporté le grand globe de cristal en 2021, 2024 et 2025. Elle compte actuellement 29 victoires.

