Une grande figure du ski de fond a annoncé sa future retraite sur Instagram. L'Américaine Jessie Diggins mettra un terme à sa carrière après cet hiver.

KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Diggins affiche un palmarès complet. Aux JO de 2018 à Pyeongchang, elle a remporté l'or dans le sprint par équipe, puis quatre ans plus tard à Pékin, l'argent sur 30 km et le bronze dans le sprint. Elle a également remporté le titre de championne du monde en 2013 dans le sprint par équipe et dix ans plus tard sur 10 km. A cela s'ajoutent cinq autres médailles aux Mondiaux.

Jessie Diggins a enlevé trois fois le général de la Coupe du monde. Elle a remporté le grand globe de cristal en 2021, 2024 et 2025. Elle compte actuellement 29 victoires.