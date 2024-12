Noè Ponti ne boudait évidemment pas son plaisir après avoir cueilli l'or sur 50 m papillon dans les Mondiaux en petit bassin de Budapest. «Enfin une médaille d'or», a-t-il lâché.

Noè Ponti sacré roi du monde sur 50 m papillon 11.12.2024

«Ca faisait longtemps que j'attendais ça», a souligné le Tessinois de 23 ans au micro de Swiss Aquatics. «L'été n'a pas été facile», avec une 4e – sur 100 m papillon – et une 5e place – sur 200 pap' – obtenues aux JO de Paris.

«Ca n'a pas non plus été simple de revenir à la compétition après les Jeux. Mais j'y suis parvenu», s'est-il réjoui. «Je suis heureux et fier d'avoir remporté le titre tout en battant le record du monde», qu'il a porté à 21''32 soit 0''35 de mieux que le 20 octobre lorsqu'il s'était approprié pour la première fois ce record.

Noè Ponti ne cachait pas avoir ressenti une certaine pression juste avant cette finale, dans laquelle il était l'homme à battre. «Ce n'était pas si facile, car j'étais le favori. Et tout le monde attendait quelque chose de ma part», a-t-il répondu.

«J'étais nerveux. J'ai même un peu ch.. dans mes pantalons», a-t-il confessé, hilare, avant de reprendre plus sérieusement. «J'ai simplement essayé de rester concentré sur ma propre course, et j'ai plutôt bien réussi», a-t-il ajouté.

Passé par l'Ecole de recrues sport d'élite cet automne, Noè Ponti a pu tester certaines nouvelles connaissances mercredi soir. «J'ai chanté l'hymne national en allemand», a-t-il ainsi glissé, avant de tenter de décrire les émotions ressenties sur le podium: «Wouah! C'est incroyable. Enfin une médaille d'or, je me réjouis.»