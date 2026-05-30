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Beachvolley Mäder/Kernen pour venger Hüberli/Brunner en quarts

ATS

30.5.2026 - 14:44

La paire composée de Joana Mäder et de Leona Kernen s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi Elite16 d'Ostrava samedi. Les deux autres équipes suisses engagées ont connu l'élimination.

Joana Mäder, à gauche, et Leona Kernen font un très bon début de saison pour une nouvelle paire.
Joana Mäder, à gauche, et Leona Kernen font un très bon début de saison pour une nouvelle paire.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.05.2026, 14:44

Fomé en ce début de saison, le duo Mäder/Kernen continue d'impressionner. Lors de leurs premiers tournois disputés dans la catégorie reine au Brésil, elles avaient déjà atteint les 8es puis les quarts de finale. En Tchéquie, Mäder et Kernen ont réitéré cette performance à la faveur de leur victoire deux sets à zéro contre les Américaines Megan Kraft/Kelly Young.

Beachvolley. Deux paires helvétiques passent l'épaule

BeachvolleyDeux paires helvétiques passent l'épaule

Les Suissesses affronteront samedi après midi la paire brésilienne Salgado/Rebecca, qui a battu les Helvètes Tanja Hüberli/Nina Brunner en 8es de finale. Dernier duo à croix blanche en lice à Ostrava, les soeurs Zoé et Anouk Vergé-Dépré ont également échoué à ce stade de la compétition les Brésiliennes Thamela/Victoria.

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