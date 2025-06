Joao Almeida a remporté la 8e et dernière étape du Tour de Suisse dimanche, un contre-la-montre en côte de 10,1 km entre Beckenried et Stockhütte. Le Portugais de 26 ans a enlevé sa troisième étape sur ce TdS.

La marche était trop haute pour Kévin Vauquelin ! 4e du contre-la-montre, le Français perd son maillot jaune au profit de João Almeida, grand vainqueur du Tour de Suisse 👑#LesRP pic.twitter.com/hzUWOuXnou — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 22, 2025

Keystone-SDA ATS

Almeida avait les moyens de renverser la table, il n'a pas failli. Comme lors du dernier Tour de Romandie, le coureur d'UAE a profité de la dernière étape et d'un effort solitaire pour aller chercher la victoire.

Après avoir inscrit à son palmarès le Tour du Pays Basque et donc le Tour de Romandie plus tôt cette saison, Almeida poursuit sa série victorieuse en 2025 en remportant une nouvelle course par étapes. Il succède à son coéquipier Adam Yates, victorieux du Tour de Suisse 2024.

Le Portugais est attendu en tant que lieutenant de luxe sur le Tour de France, afin d'épauler Tadej Pogacar dans sa quête d'un quatrième sacre sur la Grande Boucle. A la manière de son prestigieux leader, le Portugais a cannibalisé la course en faisait sienne trois des huit étapes et en se classant à deux reprises à la deuxième place!

Marche trop haute pour Vauquelin

Leader avant le départ, Kévin Vauquelin a tout tenté, mais il n'a pas pu se sublimer. Le Français a réussi une très belle course dans la patrie de Marco Odermatt, mais les 33 secondes d'avance au départ ont fondu comme neige au soleil sous la chaleur nidwaldienne.

Le coureur tricolore de 24 ans peut tout de même savourer sa deuxième place à 1'07 d'Almeida avec en prime le maillot de meilleur jeune. Derrière, on retrouve le Britannique de 22 ans Oscar Onley à 1'58. Deuxième de l'étape à 24 secondes d'Almeida, l'Autrichien Felix Gall finit au 4e rang.

Le meilleur Suisse se classe 43e. Il s'agit de Mauro Schmid à 55'29. A noter que Marc Hirschi a renoncé à prendre le départ de cette ultime étape.

