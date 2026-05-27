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NBA Joe Mazzulla élu meilleur entraîneur de la saison

ATS

27.5.2026 - 07:09

L'entraîneur des Celtics Joe Mazzulla a été élu meilleur entraîneur de la saison 2025/26, a révélé mardi la NBA.

Joe Mazzulla a été désigné entraîneur de l'année en NBA.
Joe Mazzulla a été désigné entraîneur de l'année en NBA.
ATS

Keystone-SDA

27.05.2026, 07:09

27.05.2026, 07:22

Il est le premier coach de Boston à recevoir la récompense depuis Bill Fitch en 1980, et le plus jeune, à 37 ans, depuis Phil Johnson en 1975. Il succède à Kenny Atkinson (Cleveland).

Le vote d'un panel de cent membres des médias récompense le technicien pour la saison régulière des Celtics, 2es à l'Est avec 56 victoires et 26 défaites malgré un effectif amoindri. Mazzulla a dû composer cette saison sans son ailier All-Star Jayson Tatum, revenu sur la fin d'une rupture d'un tendon d'Achille, et sans plusieurs cadres du titre 2024 partis à l'intersaison pour alléger la masse salariale (Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Luke Kornet...).

Le technicien a réussi à tirer le meilleur d'un groupe composé en majorité de joueurs peu cotés. Mais les Celtics ont complètement raté leurs play-off en étant éliminés dès le premier tour par les Philadelphia 76ers (4-3).

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