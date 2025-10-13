  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Golf Joel Girrbach : un exploit qui lui garantit la carte du Tour 2026

ATS

13.10.2025 - 13:10

Le Thurgovien Joel Girrbach (32 ans) a connu la meilleure semaine de sa carrière à Madrid lors de l'Open d'Espagne. Il l'a bouclé au troisième rang, à un coup du vainqueur anglais Marco Penge.

Joel Girrbach: carte pour 2026 assurée.
Joel Girrbach: carte pour 2026 assurée.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.10.2025, 13:10

13.10.2025, 13:48

Et pourtant: la semaine dernière à St-Andrews, la Mecque écossaise du golf, Girrbach avait connu deux premiers jours fantastiques avant de reculer au 71e rang lors du troisième tour. Résultat: aucun point, et aucune prime. «Cela a été une énorme déception pour moi», a dit le Thurgovien à Keystone-ATS.

«Le tournoi se déroulait sur trois parcours différents. Les deux premiers jours, sur des terrains plus simples et dans de bonnes conditions, j'ai très bien joué. Mais le troisième, le parcours était plus dur et les conditions très mauvaises: à la fin, j'étais vraiment en colère.»

Surtout qu'il était en pleine lutte pour décrocher sa carte pour le Tour européen 2026. Sa septième place à l'Omega European Masters à Crans-Montana lui avait permis de remonter de la 123e à la 109e place du classement avant Madrid. Mais il avait encore besoin de précieux points.

Tous les soucis chassés

Son troisième rang dans la capitale espagnole lui a permis de chasser tous ses soucis. «Je suis évidemment très content. Pendant les quatre tours, j'ai joué de manière très solide. Et j'ai été conforté dans mon opinion: quand je joue bien, je peux tenir le coup dans le haut du classement.»

Girrbach a même été seul en tête à Madrid dimanche, et il était encore co-leader après onze trous. Il ne lui a pas manqué beaucoup pour conquérir un premier succès sur le DP World Tour, mais la déception n'était pas immense. «Evidemment, la victoire aurait été un couronnement. Mais samedi encore, je me disais que le plus important était d'obtenir la carte pour l'an prochain.»

Objectif top 50

Le Suisse a de la peine à expliquer pourquoi il performe mieux que durant la première moitié de la saison. «Je ne fais rien de manière différente. Ma routine reste identique. Bien sûr, des doutes peuvent arriver quand cela ne marche pas durant une longue période. Mais j'avais toujours en tête que les choses allaient s'améliorer rapidement», dit-il.

Girrbach a quitté Madrid pour la Suisse dimanche soir, avant de partir pour l'Inde lundi matin. Il doit y disputer un prochain tournoi dès jeudi. Il le jouera avec un objectif précis. «Je suis actuellement 60e au classement. Je veux me hisser dans le top 50, afin d'être qualifié pour le première fois pour la finale à Dubai», explique-t-il. Cela montre vraiment que tout peut vite changer en golf.

Les plus lus

«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari
La voix du gouvernement Lecornu face à une délicate équation personnelle !
Le Hamas a remis au CICR les treize derniers otages israéliens vivants
Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Valais : 28 victimes de traite d’êtres humains identifiées
Katy Perry et Justin Trudeau s'embrassent sur un yacht