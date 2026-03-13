  1. Clients Privés
Ski de fond Johannes Klaebo hospitalisé après une violente chute

Clara Francey

13.3.2026

Victime d'une lourde chute, le fondeur norvégien Johannes Hosflot Klaebo, vainqueur de six titres olympiques à Milan Cortina, souffre d'une «légère commotion cérébrale», a annoncé vendredi la Fédération norvégienne de ski.

Agence France-Presse

13.03.2026, 10:43

13.03.2026, 10:49

Lors de la demi-finale du sprint jeudi à Drammen en Norvège, le skieur star de 29 ans avait été entraîné au sol par la chute de l'Américain Ben Ogden et l'arrière de son crâne avait violemment percuté la piste.

«Une blessure légère à la tête, avec une légère commotion cérébrale, a été diagnostiquée», a indiqué le médecin de la fédération, Ove Feragen, dans un communiqué.

Sous observation à l'hôpital, Klaebo ne prendra donc pas le départ du 50 km de Holmenkollen à Oslo samedi.

Considéré comme le meilleur fondeur de tous les temps, Klaebo a déjà remporté le gros globe de cristal de la saison. L'exercice 2025-2026 se termine les 20-22 mars à Lake Placid aux Etats-Unis.

JO 2026 - Ski de fond. 6 sur 6 ! Johannes Klaebo réussit son fabuleux pari

JO 2026 - Ski de fond6 sur 6 ! Johannes Klaebo réussit son fabuleux pari

