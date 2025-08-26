De Nikola Jokic en favori avec la Serbie en passant par Luka Doncic ou Giannis Antetokounmpo, l'édition 2025 de l'Eurobasket peut compter sur la présence d'un bon nombre de joueurs de renom évoluant en NBA. Le tournoi débute mercredi dans quatre pays (Chypre, Pologne, Finlande, Lettonie).

La Serbie de Nikola Jokic est la grande favorite de l'Euro 2025. IMAGO/Eibner

Keystone-SDA ATS

Finaliste malheureuse il y a deux ans, la Serbie fait figure de grande favorite à la victoire finale à Riga le 14 septembre prochain. Et la présence du triple MVP de NBA Nikola Jokic (2021, 2022, 2024), n'y est évidemment pas pour rien.

Encore auteur d'une saison régulière de haut niveau avec Denver (avec des moyennes de 29,6 points, 12,7 rebonds et 10,2 passes), Jokic cherchera à décrocher son premier titre avec les Serbes, impressionnants en préparation avec sept victoires en autant de rencontres.

Luka Doncic pour un nouveau départ

Le prodige slovène Luka Doncic fera t-il autant parler de lui qu'il y a quelques mois, quand son départ de Dallas dans le cadre d'un échange avec les Lakers avait ébranlé la planète basket? Ce qui est sûr, c'est que la star du pays sera à nouveau scrutée au moment de tenter d'amener la Slovénie au sommet, comme en 2017 lorsqu'il avait été sacré champion d'Europe à 18 ans.

Sorti touché au genou lors du quatrième match de préparation de son équipe contre la Lettonie (défaite 100-88), Doncic a généré quelques frayeurs autour de lui mais a finalement pu faire son retour sur les terrains. La Slovénie n'a pas brillé avant l'Euro, encaissant cinq défaites (en six rencontres).

Giannis Antetokounmpo un peu seul

Lui n'a pas connu une préparation de tout repos, mais sera bien présent pour l'entrée en lice de la Grèce le 28 août contre l'Italie. Un temps éloigné des terrains à cause – selon la presse grecque – d'un problème autour d'une assurance NBA, Giannis Antetokounmpo n'a disputé son premier match d'avant Euro que le 20 août contre la Lettonie (104-86).

Un retour déjà réussi puisque le champion NBA et double MVP avec les Milwaukee Bucks s'en est sorti avec 25 points pour 10 rebonds. Il en a par la suite ensuite inscrit 20 contre la France, mais n'a pu empêcher la défaite des siens.

Schröder en leader

Médaillée de bronze à l'Euro en 2022, sacrée championne du monde un an plus tard, l'Allemagne s'avance en prétendante solide au titre et peut compter sur un effectif en partie identique à celui du Mondial 2023.

Avec en leader son MVP de la compétition à l'époque, Dennis Schröder. A 31 ans, le meneur de Sacramento, qui s'était aussi distingué en intégrant le cinq majeur des JO de Paris, sera là encore l'un des joueurs attendus. Il bénéficiera notamment du soutien de Franz Wagner, ailier d'Orlando en NBA également.

Lauri Markkanen en pleine confiance

L'ailier fort de l'Utah Jazz Lauri Markkanen a fait le plein de confiance et de points avant d'entamer l'Euro à domicile, à Tampere. Auteur de 48 points (9 rebonds) lors de la gifle infligée à la Belgique lors de son premier match de préparation (105-62), le Finlandais a envoyé un premier message fort.

Lancé, Markannen a ajouté à cette première performance 31 points contre cette même équipe belge et encore 42 contre la Pologne. De quoi laisser espérer une belle bataille dans le Groupe B où la Finlande croisera l'Allemagne.