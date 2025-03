Jonas Vingegaard renonce à disputer le Tour de Catalogne (24 au 30 mars). Le Danois n'est pas suffisamment remis de sa chute lors de Paris – Nice, a indiqué son équipe Visma-Lease a bike.

Jonas Vingegaard renonce à disputer le Tour de Catalogne. KEYSTONE

AFP ATS

«Jonas Vingegaard ne prendra pas le départ de la Volta Ciclista a Catalunya. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !», a posté son équipe sur X.

Le Tour de Catalogne, dont c'est la 104e édition, partira lundi avec une première étape autour de San Feliu de Guixols, comptera trois arrivées au sommet (La Molina, Montserrat et Queralt) et s'achèvera avec le traditionnel final dans les rues de Barcelone et la montée de Montjuic.

En l'absence de Vingegaard et de Tadej Pogacar, tenant du titre mais qui va se consacrer à la saison des classiques, le Slovène Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), vainqueur du dernier Tour d'Espagne et de l'édition 2023 du Tour de Catalogne, fait figure de favori.