Jonas Vingegaard a annoncé vendredi qu'il renonçait à faire sa rentrée au Tour des Emirats arabes unis (16-22 février). Le Danois a chuté le 26 janvier à l'entraînement en tentant de semer un cycliste amateur dans la région de Malaga, au sud de l'Espagne.

Jonas Vingegaard will not line up at the start of the UAE Tour later this month after all. A recent crash followed by illness has ruled out his planned participation.



Vingegaard: "I was really looking forward to…

«Je me faisais une joie de retourner au Tour UAE (réd: il avait fini 46e en 2021) et suis déçu de devoir prendre cette décision. Mais elle est nécessaire après la chute et je suis en plus tombé malade après», a déclaré le double vainqueur du Tour de France dans un communiqué de son équipe Visma-Lease a bike. «Il vaut mieux que je me rétablisse complètement avant de me projeter sur mes prochains objectifs», a ajouté le Danois.

Il pourrait désormais débuter sa saison lors du Tour de Catalogne (23-29 mars), à moins qu'il ne rajoute une course à son programme, avant de se consacrer à son premier gros objectif, le Tour d'Italie en mai, et ensuite le Tour de France en juillet.

Vingegaard avait chuté dans une descente le 26 janvier dernier à l'entraînement après avoir accéléré pour distancer un amateur qui le suivait, un phénomène dont de plus en plus de champions se plaignent. Son équipe avait lancé un appel aux «fans de vélo de laisser les coureurs s'entraîner et de leur accorder autant d'espace et de tranquillité que nécessaire».