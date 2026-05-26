Intouchable en montagne, Jonas Vingegaard a décroché mardi sa quatrième victoire en solitaire en autant d'arrivées au sommet dans le Tour d'Italie. Il agrandit toujours plus le gouffre avec la concurrence.

🔻Another show of strength, another solo finish!



🔻Un'altra dimostrazione di forza, un altro finale in solitaria!



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Keystone-SDA ATS

La brève incursion au Tessin lors de cette 16e étape entre Bellinzona et Cari n'y aura rien changé: le Danois évolue dans une autre ligue dans ce Giro et ses premiers poursuivants au général, Felix Gall et Thymen Arensman, pointent désormais à plus de quatre minutes à cinq jours de l'arrivée finale à Rome.

«Il a montré une nouvelle fois qui était le patron, il fait juste son truc», a constaté Felix Gall, qui finit pour la quatrième fois à la deuxième place derrière Vingegaard, à plus d'une minute du boss, après avoir devancé Jai Hindley, Thymen Arensman et Derek Gee-West dans la dernière rampe menant à l'arrivée.

«Mes coéquipiers et moi-même étions très motivés à l'idée de gagner avec le maillot rose. On a choisi la première occasion de le faire car si ça ne marchait pas aujourd'hui, on aurait d'autres opportunités», a commenté le vainqueur du jour qui avait pris les commandes du Giro samedi dernier à Pila.

Une 10e victoire cette année

Avec ce nouveau cavalier seul, Vingegaard poursuit une razzia plutôt inhabituelle pour ses standards en décrochant sa dixième victoire de la saison déjà, plus qu'aucun autre coureur du peloton, y compris Tadej Pogacar, qui en est à neuf.

Avant de venir au Giro, le Danois, pur coureur de courses par étapes, a gagné Paris-Nice et le Tour de Catalogne avec à chaque fois deux victoires d'étapes à la clé.

Sur le Tour d'Italie, privé de ses plus grands rivaux, il continue sur sa lancée et peut faire aussi bien que Pogacar qui avait remporté six étapes lors de l'édition 2024 avant de s'imposer également au Tour de France deux mois plus tard.

«Je ne pense pas à ça, je prends jour après jour. J'en suis à quatre victoires. Voyons ce que le reste de la semaine nous réserve», a-t-il botté en touche lorsqu'il a été interrogé sur ce point.

La veille, lors de la journée de repos, il avait dit qu'il n'allait pas se contenter de courir défensivement et qu'il allait choisir ses jours pour garnir un peu plus son palmarès.

Pas de place pour l'échappée

Mardi, au départ de l'étape, il a annoncé que le grand jour était déjà arrivé et qu'il visait bien la victoire en Suisse.

En conséquence, le Danois a fait rouler son équipe pour n'accorder pas plus de deux minutes d'avance à l'échappée dans laquelle avaient pris place Giulio Ciccone, parti à la chasse aux points de la montagne, et, malheureusement pour Paul Magnier, Jhonatan Narvaez, intéressé par le maillot cyclamen.

L'Equatorien, meilleur grimpeur que les purs sprinteurs, en a profité pour faire le plein au sprint intermédiaire pour revenir à deux unités de Magnier au classement par points.

Les agitations de Narvaez et Ciccone, très nerveux au point de rabrouer un de ses soigneurs coupable de lui avoir donné le mauvais bidon, ont permis d'animer les trois-quarts de l'étape courue sous un beau cagnard, avant l'explication finale dans la montée vers Cari.

Le jeu d'élimination a commencé directement: Giulio Pellizzari, à l'agonie, Afonso Eulalio et Ben O'Connor ont lâche dès le pied. Puis ce fut au tour de Mathys Rondel et Micheal Storer de reculer.

A 6,5 km de l'arrivée, ils n'étaient plus que six lorsque le sherpa de Vingegaard, Davide Piganzoli, après un dernier relais appuyé, s'est rangé pour laisser son leader s'envoler.

Comme d'habitude, Gall a été le seul à vraiment réagir avant d'attendre le retour des autres prétendants au podium pour tenter de limiter ensemble la casse sur l'inaccessible fusée rose partie à l'avant.