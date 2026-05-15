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Giro Jonas Vingegaard s'impose en solitaire au Blockhaus

ATS

15.5.2026 - 17:17

Favori pour la victoire finale, Jonas Vingegaard a marqué les esprits pour la première arrivée au sommet du Tour d'Italie 2026. Le Danois s'est imposé en solitaire au Blockhaus vendredi.

Vingegaard s'est imposé au sommet du Blockhaus vendredi.
Vingegaard s'est imposé au sommet du Blockhaus vendredi.
EPA

Keystone-SDA

15.05.2026, 17:17

15.05.2026, 17:28

Le leader de Visma-lease a bike a attaqué à 5,5 km de l'arrivée. Il a devancé sur la ligne l'Autrichien Felix Gall (Decathlon CMA CGM) de 13 secondes au sommet de cette montée brutale des Abruzzes (13,6 km à 8,4%). Troisième, Jai Hindley a lâché 1'02.

Afonso Eulalio (Bahrain) a quant à lui conservé la tunique rose de leader du général. Le Portugais a terminé 15e de cette étape, à moins du 3' du vainqueur.

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