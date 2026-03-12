  1. Clients Privés
Paris-Nice Jonas Vingegaard s'impose encore en solitaire

ATS

12.3.2026 - 17:32

Jonas Vingegaard a définitivement fait main basse sur Paris-Nice en remportant sa deuxième étape en deux jours jeudi à Colombier-le-Vieux. Le Danois s'est imposé après un raid solitaire de 21 kilomètres.

Keystone-SDA

12.03.2026, 17:32

Le double vainqueur du Tour de France, qui avait pris le maillot jaune la veille sous le déluge à Uchon, a attaqué dans la côte de Saint-Jean-de-Muzols pour s'envoler et s'imposer sous le soleil cette fois, avec 2 minutes et 2 secondes d'avance sur Valentin Paret-Peintre.

Le Français s'est extrait dans le final d'un groupe de poursuivants arrivé quelques secondes plus tard.

A trois jours de l'arrivée finale à Nice, Vingegaard porte à 3 minutes et 22 secondes son avance en tête du classement général sur le Colombien Dani Martinez et a, sauf accident ou improbable défaillance, course gagnée.

