Jonas Vingegaard a assommé ses rivaux au Tour de Catalogne. Le Danois s'est à nouveau imposé en solitaire lors de la 6e étape au sommet de Queralt. Il semble assuré sauf accident d'un triomphe final dimanche à Barcelone.
Comme la veille dans l'étape reine du col de Pal, le Danois a attaqué dans la dernière ascension – à deux km du but cette fois – et a terminé détaché. Le Français Lenny Martinez et l'Allemand Florian Lipowitz ont terminé à dix secondes, s'assurant dans cet ordre les autres places sur le podium provisoire.
Le grand battu du jour est l'Autrichien Felix Gall, deuxième du classement général au départ de l'étape, qui a perdu pied dans la descente de l'avant-dernière difficulté, lâché par le groupe des leaders menés par Remco Evenepoel, qui s'est mué en équipier modèle de Lipowitz dans les 30 derniers kilomètres.