Jonas Vingegaard a assommé ses rivaux au Tour de Catalogne. Le Danois s'est à nouveau imposé en solitaire lors de la 6e étape au sommet de Queralt. Il semble assuré sauf accident d'un triomphe final dimanche à Barcelone.

Jonas Vingegaard en remet une couche ! Le Danois conforte sa 1re place sur le Tour de Catalogne en remportant la 6e étape devant ses poursuivants au général, Lenny Martinez et Florian Lipowitz #VoltaCatalunya105 #LesRP pic.twitter.com/EyIjMMbmL1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 28, 2026

Keystone-SDA ATS

Comme la veille dans l'étape reine du col de Pal, le Danois a attaqué dans la dernière ascension – à deux km du but cette fois – et a terminé détaché. Le Français Lenny Martinez et l'Allemand Florian Lipowitz ont terminé à dix secondes, s'assurant dans cet ordre les autres places sur le podium provisoire.

Le grand battu du jour est l'Autrichien Felix Gall, deuxième du classement général au départ de l'étape, qui a perdu pied dans la descente de l'avant-dernière difficulté, lâché par le groupe des leaders menés par Remco Evenepoel, qui s'est mué en équipier modèle de Lipowitz dans les 30 derniers kilomètres.