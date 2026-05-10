  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP de France Jorge Martin triomphe au Mans et met fin à une longue disette

ATS

10.5.2026 - 15:01

Jorge Martin (Aprilia) a remporté le Grand Prix de France, cinquième des 22 manches du championnat du monde de MotoGP. L'Espagnol s'est imposé devant son coéquipier italien Marco Bezzecchi (2e à 0''477), dimanche sur le circuit Bugatti du Mans.

Keystone-SDA

10.05.2026, 15:01

10.05.2026, 16:39

Le champion du monde 2024, déjà vainqueur du sprint samedi, a décroché sa première victoire le dimanche depuis le GP d'Indonésie en septembre 2024. Il revient ainsi à une longueur de Bezzecchi au championnat du monde.

Le Madrilène a offert sa première victoire au Mans à Aprilia, qui a même réalisé un triplé avec la troisième place du Japonais Ai Ogura (à 0''874), pilote de l'équipe satellite Trackhouse qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière.

Les plus lus

Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
Paul Magnier signe un deuxième succès en trois jours
Poutine souhaite un ex-chancelier allemand comme médiateur
Quand la maternité ne rime pas avec bonheur
Le camp Trump redécouvre Pluton - et la science lève les yeux au ciel
Un membre d'équipage suisse du paquebot «Hondius» en quarantaine