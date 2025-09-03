  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Le double champion olympique Joshua Cheptegei renonce

ATS

3.9.2025 - 09:21

Joshua Cheptegei a renoncé aux championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

Joshua Cheptegei est forfait pour les Mondiaux
Joshua Cheptegei est forfait pour les Mondiaux
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.09.2025, 09:21

03.09.2025, 09:31

Le double champion olympique ougandais a pris cette décision pour «raisons personnelles», a annoncé mardi soir la fédération d'Ouganda. Agé de 28 ans, Cheptegei a remporté le 5000 m des JO de Tokyo en 2021 et le 10'000 m à Paris l'an dernier.

Un autre espoir de médaille ougandais a renoncé pour les mêmes raisons aux Mondiaux: Jacob Kiplimo (24 ans), qui a établi le record du monde du semi-marathon cette année à Barcelone en 56'42.

Athlétisme. Kiplimo pulvérise le record du monde du semi-marathon

AthlétismeKiplimo pulvérise le record du monde du semi-marathon

«Nous respectons les raisons personnelles invoquées par les deux athlètes», a déclaré à l'AFP le président du comité olympique ougandais Don Rukare, estimant ces absences «malheureuses».

Mondiaux d’athlétisme. La superfavorie, championne olympique, jette l’éponge

Mondiaux d’athlétismeLa superfavorie, championne olympique, jette l’éponge

