Le boxeur britannique Anthony Joshua est rentré vendredi soir en Grande-Bretagne pour poursuivre sa convalescence, quatre jours après un accident de la route au Nigeria dans lequel deux de ses proches sont morts, rapportent samedi des médias anglais.

Le boxeur britannique Anthony Joshua a vécu un grave accident au Nigeria et a pu rentrer en Angleterre. (Archives) Getty Images

Agence France-Presse Arthur Rappaz

L'ancien champion du monde des poids lourds a rallié l'aéroport londonien de Stansted à bord d'un jet privé vendredi soir avant de rentrer chez lui, ont notamment écrit le tabloïd The Sun et le quotidien The Guardian.

Le boxeur de 36 ans avait pu quitter l'hôpital de Lagos mercredi. L'accident est survenu lundi matin dans la ville de Makun, le long de l'autoroute reliant Lagos, la capitale économique, à Ibadan, ville du sud-ouest du pays.

Vitesse excessive

La voiture dans laquelle il se trouvait, comme passager, a percuté un camion à l'arrêt. Les premières investigations ont montré que le véhicule roulait à une vitesse excessive et qu'un pneu avait éclaté avant l'accident, selon l'Agence de contrôle et d'application du code de la route (TRACE) de l'État d'Ogun.

Deux de ses proches, Latif Ayodele et Sina Ghami, sont morts sur le coup, d'après les autorités locales. Le champion olympique 2012 se trouvait en vacances dans le pays où sont nés ses parents.