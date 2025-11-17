  1. Clients Privés
Boxe Joshua défiera le YouTubeur bourreau de Mike Tyson

ATS

17.11.2025 - 17:09

Le Britannique Anthony Joshua, ancien champion du monde des poids lourds, et la star de Youtube devenu boxeur Jake Paul vont s'affronter dans un combat professionnel aux Etats-Unis. Cette confrontation aura lieu le 19 décembre à Miami, a annoncé le promoteur Matchroom Boxing.

Keystone-SDA

17.11.2025, 17:09

L'ancien double champion du monde unifié, âgé de 36 ans, et le vidéaste américain (28 ans) se retrouveront sur le ring du Kaseya Center de Miami, dans un format de 8 rounds de 3 minutes. Le combat sera diffusé dans le monde entier sur la plateforme Netlifx.

Boxe. Le choc des générations : Jake Paul domine Mike Tyson

BoxeLe choc des générations : Jake Paul domine Mike Tyson

«Quand je battrai Anthony Joshua, tous les doutes disparaîtront et personne ne pourra me refuser l'opportunité de combattre pour un titre mondial», a déclaré l'Américain. Coutumier de ces combats retentissants avec d'anciennes gloires du noble art, voire d'autres sports, Paul avait battu Mike Tyson (58 ans) au Texas en novembre 2024.

Boxe. A 58 ans, Mike Tyson remonte sur un ring contre un YouTubeur

BoxeA 58 ans, Mike Tyson remonte sur un ring contre un YouTubeur

Joshua, qui a salué une «grande opportunité», n'a plus combattu depuis sa défaite par K.O. face à son compatriote Daniel Dubois en septembre 2024 à Wembley pour le titre IBF.

