Le Britannique Anthony Joshua, ancien champion du monde des poids lourds, et la star de Youtube devenu boxeur Jake Paul vont s'affronter dans un combat professionnel aux Etats-Unis. Cette confrontation aura lieu le 19 décembre à Miami, a annoncé le promoteur Matchroom Boxing.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshua pic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

Keystone-SDA ATS

L'ancien double champion du monde unifié, âgé de 36 ans, et le vidéaste américain (28 ans) se retrouveront sur le ring du Kaseya Center de Miami, dans un format de 8 rounds de 3 minutes. Le combat sera diffusé dans le monde entier sur la plateforme Netlifx.

«Quand je battrai Anthony Joshua, tous les doutes disparaîtront et personne ne pourra me refuser l'opportunité de combattre pour un titre mondial», a déclaré l'Américain. Coutumier de ces combats retentissants avec d'anciennes gloires du noble art, voire d'autres sports, Paul avait battu Mike Tyson (58 ans) au Texas en novembre 2024.

Joshua, qui a salué une «grande opportunité», n'a plus combattu depuis sa défaite par K.O. face à son compatriote Daniel Dubois en septembre 2024 à Wembley pour le titre IBF.