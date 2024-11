Jean Le Cam (Tout commence en Finistère – Armor-Lux) a repris lundi la tête de la 10e édition du Vendée Globe avec une courte avance sur ses poursuivants puisque Sam Goodchild (Vulnerable) se trouvait qu'à 4 milles derrière lui au classement de 19h00. Le Genevois Alan Roura, qui était 5e la veille, a reculé au 19e rang.

Vendée Globe : Justine Mettraux prête pour ce périple La navigatrice genevoise nous présente le bateau avec lequel elle dispute cette régate autour du monde. Il s'agit de la première participation au Vendée Globe pour la Suissesse de 38 ans. 12.11.2024

AFP / blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Agé de 65 ans, le doyen de la course a touché une zone de vent au large des côtes mauritaniennes qu'il avait fait le choix de longer contrairement au reste de la flotte, partie sur une option plus à l'ouest qui a buté sur une zone sans vent. Le Cam, 6e participation, filait à 14 noeuds tandis que le Britannique Goodchild et ses poursuivants les plus proches, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) et Nicolas Lunven (Holcim PRB), évoluaient entre 4 et 7 noeuds.

«Oui, j'ai un peu perdu de vitesse ces dernières heures, mais tout va bien à bord de Vulnerable», a déclaré Sam Goodchild à l'AFP. «C’est un peu frustrant de se retrouver sans vent, rien de grave. L'avantage, c’est que je me mets pas trop de pression sur le résultat. On s’adapte, c’est tout.»

Une course toujours très serrée

Au neuvième jour de course, la flotte reste particulièrement resserrée avec 15 skippers qui se tiennent dans un rayon de près de 120 milles au pointage de 15h00, selon l'organisation.

«Quand ça ralentit, c’est un peu plus pénible car il faut vraiment être sur le qui-vive», a poursuivi le Britannique. «Mais de toute façon, on profite de ces moments pour vérifier le bateau. J'ai fait quelques réparations, vérifié le pilote automatique et réglé quelques petites choses ici et là.»

Des petites bricoles contrairement au chantier dans lequel Louis Burton (Bureau Vallée), victime d'une avarie structurelle sur son monocoque depuis samedi, s'est lancé pour maintenir son IMOCA en course.

«Il y a une fissure là, une autre là, elles traversent le pont et ça vient sur la cloison extérieure du cockpit (...) on attaque avec une grosse séance de ponçage à l'intérieur», a lancé le skipper équipé d'une combinaison de protection, d'un masque et de lunettes dans une vidéo relayée par la direction de course.

Le marin ivryen a réussi à combler les fissures et a réalisé une attelle artisanale sur la coque ce qui lui permet de «retrouver une intégrité structurelle» pour continuer.

Alan Roura recule et change de stratégie

Côté suisse, Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) est 10e à 67,47 milles de Jean Le Cam. Alan Roura (Hublot), qui pointait au 5e rang il y a 24 heures, a reculé à la 19e place après avoir changé de stratégie. Alors qu’il avait opté de naviguer plus à l'est, comme Le Cam, le Genevois a perdu du terrain sur ses adversaires et a finalement décidé de suivre le reste de la flotte à l’ouest. De son côté, le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est 36e.

Prochaine zone stratégique pour les navigateurs solitaires, la négociation cette semaine du Pot-au-Noir, fameuse zone de pétole située au large des côtes africaines, au nord de l'équateur.

Le top 10 du Vendée Globe (pointage lundi à 19h00) Jean Le Cam (Tout commence en Finistère - Armor-Lux) à 22’267,36 milles nautiques de l'arrivée

Sam Goodchild (Vulnerable) à 4,34 milles du leader

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 16,18 milles

Nicolas Lunven (Holcim-PRB) à 40,32 milles

Thomas Ruyant (Vulnerable) à 40,87 milles

Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 55,03 milles

Samantha Davies (Initiatives-Coeur) à 57,23 milles

Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 57,77 milles

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 65,24 milles

Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) à 67,47 milles Montre plus