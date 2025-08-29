  1. Clients Privés
Vuelta Lâché et critiqué la veille, Ayuso fait taire ses détracteurs

ATS

29.8.2025 - 18:07

Juan Ayuso a enlevé la 7e étape de la Vuelta au terme d'une nouvelle arrivée dans les Pyrénées. Le maillot de leader reste sur les épaules du Norvégien Torstein Traeen.

Keystone-SDA

29.08.2025, 18:07

29.08.2025, 18:14

Une fois encore, c'est un coureur de l'équipe UAE qui s'est imposé. Juan Ayuso a remporté la troisième victoire consécutive pour son équipe dans cette étape de montagne de 188 km. Même sans Tadej Pogacar, qui fait une pause, l'équipe espère bien battre le grand favori Jonas Vingegaard dans la lutte pour la victoire finale dans ce 80e Tour d'Espagne.

Vuelta. Champagne pour Vine, Vingegaard laisse le maillot rouge

VueltaChampagne pour Vine, Vingegaard laisse le maillot rouge

Ayuso, qui avait craqué la veille, s'est imposé à l'issue d'une échappée de douze coureurs. Il a distancé d'1'14 l'Italien Marc Frigo. Le groupe des favoris a atteint l'arrivée à Cerler, non loin de la frontière française, avec un retard de 2'30.

Almeida a tenté

Dans la dernière ascension, João Almeida a tenté une attaque sur Vingegaard, sans succès. Le maillot rouge Torstein Traeen a conservé son chandail. Le Norvégien mène toujours le classement général avec 2'33 d'avance sur Vingegaard.

Après deux journées difficiles, les sprinters devraient avoir un terrain plus favorable lors de la 8e étape samedi. Le parcours de 163,5 km, principalement plat, mène de Monzon à Saragosse, avant la prochaine arrivée en montagne dimanche, qui clôturera la première semaine de cette Vuelta.

