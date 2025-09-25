L'équipe Lidl-Trek a annoncé jeudi la signature jusqu'en 2030 de l'Espagnol Juan Ayuso. Celui-ci quitte la formation UAE de Tadej Pogacar dans un bruit de vaisselle cassée.

Juan Ayuso va continuer de pédaler, mais chez Lidl-Trek ats

Keystone-SDA ATS

A 23 ans, le natif de Barcelone est l'un des coureurs de classement général les plus doués de sa génération, vainqueur notamment du Tour du Pays basque et de Tirreno-Adriatico.

Il a d'entrée terminé 3e du Tour d'Espagne en 2022, mais ce coureur très ambitieux n'a ensuite jamais réussi à trouver sa place au sein de l'équipe UAE dont Pogacar est le leader incontestable.

Plusieurs épisodes de tension ont émaillé ces derniers mois, dès le Tour de France 2024 pendant lequel Ayuso n'a pas fait preuve d'un grand dévouement au service de son leader slovène.

La tension a culminé lors de la dernière Vuelta où il a comparé UAE à une «dictature» lorsque l'équipe a annoncé son départ alors que lui aurait aimé attendre la fin de l'épreuve pour communiquer.

«Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière (...) le changement apporte toujours une énergie et des ambitions nouvelles, je suis impatient de commencer», a déclaré dans un communiqué Ayuso qui est l'un des principaux outsiders pour le titre mondial dimanche à Kigali avec la sélection espagnole.

«Juan est l'un des plus grands jeunes talents du peloton, a assuré le manager général de Lidl-Trek Luca Guercilena. C'est déjà un des meilleurs grimpeurs et un des meilleurs coureurs de contre-la-montre et il a toujours une belle marge de progression.»