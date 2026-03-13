Julia Simon a remporté le sprint (7,5 km) de Coupe du monde à Otepää. La Française confirme sa bonne forme des dernières semaines.

Julia Simon victorieuse sur le podium à Otepää. KEYSTONE

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La triple championne olympique des derniers Jeux d'hiver a devancé l'Italienne Lisa Vittozzi de 2''9. Lou Jeanmonnot, leader du général de la Coupe du monde et qui s'est assurée le globe du sprint après celui de en individuel.

Les Suissesses ont fini au-delà du top 30 lors de cette première course sur la piste des prochains Mondiaux. Aita Gasparin (33e) fut la meilleure représentante helvétique devant Lena Häcki-Gross (34e), Lydia Mettler (39e), Lea Meier (49e) et Amy Baserga (68e).