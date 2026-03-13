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Biathlon Simon capitalise sur son élan des JO, les Suissesses en retrait

ATS

13.3.2026 - 17:46

Julia Simon a remporté le sprint (7,5 km) de Coupe du monde à Otepää. La Française confirme sa bonne forme des dernières semaines.

Julia Simon victorieuse sur le podium à Otepää.
Julia Simon victorieuse sur le podium à Otepää.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.03.2026, 17:46

Julia Simon. «Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on me foute la paix»

Julia Simon«Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on me foute la paix»

La triple championne olympique des derniers Jeux d'hiver a devancé l'Italienne Lisa Vittozzi de 2''9. Lou Jeanmonnot, leader du général de la Coupe du monde et qui s'est assurée le globe du sprint après celui de en individuel.

JO 2026 - Biathlon. La France ouvre son compteur, les relayeurs suisses timorés

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Les Suissesses ont fini au-delà du top 30 lors de cette première course sur la piste des prochains Mondiaux. Aita Gasparin (33e) fut la meilleure représentante helvétique devant Lena Häcki-Gross (34e), Lydia Mettler (39e), Lea Meier (49e) et Amy Baserga (68e).

JO 2026 - Biathlon. La France gagne sans surprise le relais dames, la Suisse 8e

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