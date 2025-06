Encore un podium pour Julie Derron. La Zurichoise a pris la 2e place de la troisième étape du T100 World Tour à Vancouver derrière l'Américaine Taylor Knibb.

Encore un podium pour Julie Derron (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La vice-championne olympique a remonté le peloton. Après la natation, elle est passée en 9e position sur le vélo, où elle a perdu trois minutes et demie supplémentaires sur Knibb.

Mais à la course, Derron fut clairement la plus rapide. Seule l'Allemande Daniela Kleiser a pu limiter la casse avec 2'30 de retard. Derron a repris plus de 3'30 à la gagnante, mais il lui a manqué plus de deux minutes à la fin.

Lors de l'ouverture de la saison début avril à Singapour, Derron avait dû se contenter de la 12e place. Elle est maintenant en tête du général grâce à sa victoire à San Francisco et à sa deuxième place au Canada après trois des huit étapes.